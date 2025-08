Abrahámová sa stala majsterkou Európy v K1

K1 - juniorky:



1. Karolína ABRAHÁMOVÁ (SR) 104,90 s (2), 2. Arina Kontchaková (V.Brit.) +0,45 (0), 3. Markéta Hojdová +1,68 (0)

Solkan 1. augusta (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Karolína Abrahámová sa stala juniorskou majsterkou Európy v K1 na šampionáte juniorov a do 23 rokov v slovinskom Solkane. V piatkovom finále triumfovala časom 104,90 o 45 stotín pred Britkou Arinou Kontchakovou. Tretia skončila Češka Markéta Hojdová (+1,68 s).Mladá slovenská reprezentantka sa do finále prebojovala zo štvrtého miesta kvalifikácie. V boji o medaily jej vyšiel najmä stred trate, kde si vypracovala rozhodujúci náskok a o zlato ju nakoniec nepripravil ani jediný dotyk na predposlednej 20. bránke. Kontchaková aj Hojdová zašli čisto, no čas Slovenky neprekonali.