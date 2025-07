Tour de France: Abrahamsen triumfoval v 11. etape, Pogačar spadol

Skupina jazdcov počas jedenástej etapy cyklistických pretekov Tour de France, ktorá meria 156,8 km so štartom a cieľom v Toulouse vo Francúzsku v stredu 16. júla 2025. Foto: TASR/AP

výsledky 11. etapy Tour de France (Toulouse - Toulouse, 156,8 km):



1. Jonas Abrahamsen (Nór./Uno-X Mobility) 3:15:56 h, 2. Mauro Schmid (Švaj./Jayco AlUla) rovnaký čas ako víťaz, 3. Mathieu Van Der Poel (Hol./Alpecin-Deceuninck) +7 s, 4. Arnaud De Lie (Belg./Lotto Dstny), 5. Wout van Aert (Belg./Visma Lease a Bike), 6. Axel Laurance (Fr./Ineos Grenadiers), 7. Fred Wright (V.Brit./Bahrain Victorious), 8. Mathieu Burgaudeau (Fr./TotalEnergies), 9. Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek) všetci +53, 10. Davide Ballerini (Tal./XDS Astana) +1:11 min.



celkové poradie po 11. etape:



1. Ben Healy (Ír./EF Education-EasyPost) 41:01:13 h, 2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG) +29 s, 3. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +1:29 min., 4. Jonas Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) +1:46, 5. Matteo Jorgenson (USA/Visma Lease a Bike) +2:06, 6. Kevin Vauquelin (Fr./Arkéa - B&B Hotels) +2:26, 7. Oscar Onley (V.Brit./Picnic PostNL) +3:24, 8. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe) +3:34, 9. Primož Roglič (Slovin./Red Bull - Bora-hansgrohe) +3:41, 10. Tobias Halland Johannessen (Nór./Uno-X Mobility) +5:03

Toulouse 14. júla (TASR) - Nórsky cyklista Jonas Abrahamsen zvíťazil v stredajšej 11. etape pretekov Tour de France. Na 156,8 km dlhej trase so štartom a cieľom v Toulouse sa presadil v záverečnom špurte pred Švajčiarom Maurom Schmidom (Team Jayco–AlUla), keď v tesnom súboji rozhodla až cieľová fotografia. Tretí finišoval s odstupom siedmich sekúnd Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin–Deceuninck). Žltý dres pre lídra celkovej klasifikácie si udržal Ír Ben Healy (EF Education–EasyPost), ktorý má na čele naďalej 29-sekundový náskok pred Slovincom Tadejom Pogačarom (SAE Team Emirates - XRG).Abrahamsen slávil životný úspech. Dosiahol prvý etapový triumf na podujatí Grand Tour, zároveň to bolo prvé víťazstvo aj pre jeho tím Uno-X Mobility. Predviedol tak vydarený „comeback“ po zlomenine kľúčnej kosti, ktorú utrpel pred necelým mesiacom na pretekoch Okolo Belgicka. „Po tom, ako som si pred štyrmi týždňami nešťastne zlomil kľúčnu kosť, som plakal v nemocnici, lebo som si myslel, že som prišiel o štart na Tour de France. Deň na to som už však trénoval na trenažéri a dúfal som, že Tour stihnem. Každý deň som robil všetko pre to, aby som sa vrátil. Byť teraz tu a vyhrať etapu na Tour - to je niečo úžasné. Schmid bol od začiatku etapy veľmi silný, bolo náročné ho vo finiši predstihnúť, ale snažil som sa a v hlave som mal stále, že musím zvíťaziť. V cieli som bol o koleso pred ním, čo bolo skvelé. Vedel som, že viem dobre zašprintovať. Na toto sme dlho čakali, ako tím sme tvrdo pracovali, aby sme dosiahli toto víťazstvo. Je to príjemný pocit,“ citoval 29-ročného Nóra portál Cyclingnews.com.Rovinatý profil etapy prial úniku a hneď po odmávaní ostrého štartu sa od pelotónu odpojila trojica Abrahamsen, Schmid a Davide Ballerini (XDS). Pripojiť sa k nej chceli veľké mená, no nepodarilo sa im zlomiť odpor balíka. Vzdialiť sa mu napokon dokázali až po veľkom boji Fred Wright (Bahrain Victorious) a Matthieu Burgaudeau (Total), ktorí sa čoskoro pridali k vedúcemu triu. Pelotón, v ktorom boli Healy i slovinský favorit Tadej Pogačar (SAE Team Emirates), umožnil kvintetu vytvoriť si dvojminútový náskok.V balíku nebol priestor pre oddych, jazdilo sa aktívne a neustále útočilo. Približne 65 km pred páskou sa pokúsil prekvapiť Jonas Vingegaard (Visma), ktorý si naskočil do útočiacej skupiny. Ostatní favoriti okamžite zareagovali a skupinu dobehli, no z balíka zostala asi 40-členná skupina najlepších, z ktorej vzápätí ušla hviezdna pätica van der Poel, Wout Van Aert (Visma), Axel Laurance (Ineos), Arnaud De Lie (Lotto) a Quinn Simmons (Lidl). Tá sťahovala z náskoku vedúcej skupinky, ktorá nasadila na zvlnenom teréne obrovské tempo, iba s veľkou námahou. Pelotón už medzitým úsilie vzdal a bolo jasné, že víťaz vzíde z vedúcej desiatky.Na prvom z posledných dvoch miernych kopcov Côte de Vieille (1,3 km, 6,8 percenta) vypadol z čela Ballerini a naopak, dopredu sa pokúsil dostať Simmons. Medzitým sa v stúpaní utrhli vpredu Abrahamsen so Schmidom, ktorí si hneď vypracovali 30-sekundový náskok. Stíhať sa ich rozhodol sám Van Der Poel. Štyri kilometre pred cieľom spadol Pogačar, ktorý si z pádu odniesol oškretý bok, pelotón na neho férovo počkal. Van Der Poel už vedúce duo nedokázal dostihnúť a musel sa uspokojiť s tretím miestom. V chaotickom finále vbehol na cieľovú rovinku jeden z divákov, ktorého sa snažil chytiť člen bezpečnostnej služby, záverečný dojazd však neohrozil. Tesný šprint napokon vyhral Abrahamsen vo fotofiniši pred Schmidom.