Abramovič nemá v úmysle predať Chelsea, tvrdí prezident klubu Buck

Londýn 25. novembra (TASR) - Majiteľ londýnskej Chelsea Roman Abramovič nemá v úmysle predať anglický futbalový klub. Na domácom zápase "The Blues" na Stamford Bridge údajne nebol od jari 2018, podľa slov prezidenta klubu Brucea Bucka však nerokuje so žiadnymi záujemcami o jeho kúpu.



"Pokiaľ viem, pán Abramovič nehodlá Chelsea predať. Nikdy nezazneli z jeho úst slová o tom, že je pripravený na takúto transakciu. Vzhľadom na politickú situáciu sa môžu objaviť ľudia, ktorí by chceli kúpiť Chelsea za výhodnú cenu, no so žiadnymi skupinami sme nerokovali. Pre nás je prvoradé, aby sme mohli byť opäť aktívni na prestupovom trhu, investovať do nákupu nových posíl a predĺžiť kontrakty s oporami," citovala agentúra AFP slová Bucka, ktoré odzneli v rozhovore pre denník The Guardian.