Abt nebral virtuálne preteky vážne, jazdil za neho profesionálny hráč

Berlín 24. mája (TASR) - Nemecký jazdec motoristického seriálu Formula E Daniel Abt sa priznal, že počas virtuálnych pretekov v skutočnosti nejazdil on, ale pod jeho menom súťažil profesionálny hráč počítačových hier. Za tento čin ho diskvalifikovali a udelili mu povinnosť venovať na charitu 8900 libier.



Abt sa ospravedlnil za konanie, ktorým dehonestoval sériu Race at Home, ktorú organizátor Formuly E pripravil v období pandémie koronavírusu. "Nebral som to tak vážne, ako som mal. Ospravedlňujem sa najmä tým, ktorí na tomto projekte ťažko pracovali. Viem, že môj čin zanechá trpkú pachuť, ale nemal som žiadne zlé úmysly," snažil sa obhájiť Abt. Správu priniesla BBC.