AC Miláno, Benfica, Karabach a Freiburg postúpili do osemfinále

odvety play off o osemfinále EL:



SC Freiburg - Racing Lens 3:2 pp (0:2, 2:2)



Góly: 68. a 90.+2 Sallai, 99. Gregoritsch - 28. da Costa, 45.+2 Wahi. Rozhodoval: Obrenovič (Slovin.)



/prvý zápas: 0:0, postúpil Freiburg/







Karabach Agdam - SC Braga 2:3 pp (0:0, 0:2)



Góly: 102. Silva, 120.+2 Achundzade - 70. Fernandes, 89. Djalo, 115. Banza (z 11m), ČK: 57. Cafarqulijev (Agdam) po 2. ŽK. Rozhodoval: Kabakov (Bulh.)



/prvý zápas: 4:2, postúpil Karabach/







FC Toulouse - Benfica Lisabon 0:0



Rozhodoval: Mariani (Tal.)



/prvý zápas: 1:2, postúpila Benfica/







Stade Rennes - AC Miláno 3:2 (1:1)



Góly: 11., 54. a 68. Bourigeaud (druhý a tretí z 11 m), - 22. Jovič, 58. Leao. Rozhodoval: Pinheiro (Port.)



/prvý zápas: 0:3, postúpil AC Miláno/





Bratislava 22. februára (TASR) - Futbalisti AC Miláno, Benficy Lisabon, Freiburgu a Karabachu Agdam postúpili do osemfinále Európskej ligy 2023/24. Nemecký zástupca prehrával na svojom ihrisku s Lens už 0:2, no v závere riadneho hracieho času vyrovnal a v predĺžení rozhodol o jeho postupe Michael Gregoritsch. O prekvapenie sa postaral azerbajdžanský klub, ktorý vyradil Bragu.Milánčania prišli do Rennes s náskokom 3:0 z domácej pôdy a i keď v úvode oboch polčasov dvakrát prehrávali po góloch Bourigeauda, vždy dokázali rýchlo vyrovnať. Stredopoliar Rennes v 68. minúte premenil aj druhú penaltu a zavŕšil hetrik, no jeho spoluhráči už ďalšie góly nepridali a tak sa rozlúčili so súťažou. Benfica si v Toulouse udržala náskok 2:1 z prvého stretnutia a po remíze 0:0 ide ďalej.V prvom zápase v Lens boli aktívnejší hráči nemeckého tímu a rovnako aj v úvode odvety, no znovu ich sklamala koncovka. Hráči Lens boli naopak veľmi efektívni - v prvom polčase mali dve šance a z oboch skórovali. V 28. minúte sa presadil da Costa a v nadstavenom čase aj Wahi. Freiburg v druhej časti súpera zatlačil a po dvoch góloch maďarského útočníka Sallaia si vynútil predĺženie. V 99. minúte rozhodol o postupe domácich Gregoritsch.Karabach bol po prekvapujúcej výhre v Portugalsku 4:2 aktívnejší aj na domácej pôde, no v 57. minúte prišiel o vylúčeného Cafarqulijeva a o trinásť minút neskôr poslal hostí do vedenia Fernandes. Portugalčania sa chopili šance a i keď gól Ruiza neplatil pre ruku, Djalov z 83. minúty už áno a stav bol vyrovnaný. V predĺžení poslal domácich do vedenia Silva, na čo odpovedal z penalty Banza, no v druhej nadstavenej minúte rozhodol striedajúci Achundzade a azerbajdžanský klub sa po dvoch neúspešných pokusoch v baráži prvýkrát v histórii prebojoval do osemfinále niektorej z európskych súťaží.Žreb osemfinále sa uskutoční v piatok o 12.00 h vo švajčiarskom Nyone.