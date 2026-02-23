< sekcia Šport
AC Miláno bude bez stredopoliara Loftusa-Cheeka takmer dva mesiace
Autor TASR
Miláno 23. februára (TASR) - Anglický futbalista Ruben Loftus-Cheek bude mimo diania takmer dva mesiace. Stredopoliar AC Miláno podstúpil operáciu čeľuste, ktorú si zlomil vo víkendovom zápase s Parmou (0:1).
Tridsaťročného Loftusa-Cheeka odniesli zo San Sira na nosidlách s nákrčníkom po kolízii s hosťujúcim brankárom Edoardom Corvim. Dôsledkom incidentu je podľa klubu zlomenina alveolárneho výbežku čeľuste. „Operácia na odstránenie a stabilizáciu zlomeniny bola úplne úspešná. Ruben sa má dobre a už ho prepustili z nemocnice. Predpokladaný čas rekonvalescencie je okolo ôsmich týždňov,“ citovala z vyhlásenia klubu agentúra AFP.
Loftus-Cheek nastúpil v tejto sezóne za AC v 26 zápasoch a strelil tri góly. Tím je v tabuľke na druhom mieste, desať bodov za vedúcim Interom Miláno a štyri pred úradujúcim majstrom z Neapola.
