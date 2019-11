AC Miláno koketuje s Ibrahimovičom, prezradil šéf zámorskej MLS

Miláno 8. novembra (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič by sa mohol vrátiť do AC Miláno. Tridsaťosemročný útočník končí svoju anabázu v zámorskej MLS po vyradení Los Angeles Galaxy a už skôr avizoval návrat do Európy.



Hoci sa objavili správy o jeho prestupe do Španielska, komisár MLS Don Garber prezradil, že Ibrahimovič mieri do talianskeho tímu. "Zlatan je jedinečný futbalista. Aj vo veku 38 rokov s ním rokuje AC Miláno, jeden z najlepších klubov na svete," uviedol Garber pre ESPN.



Ibrahimovič strávil v drese "rossoneri" dve sezóny v rozmedzí rokov 2010-2012. V 61 ligových zápasoch strelil 42 gólov.