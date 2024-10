AC Miláno má prvé body po víťazstve nad FC Bruggy 3:1

Liga majstrov - ligová fáza, 3. kolo:



AC Miláno - FC Bruggy 3:1 (1:0)



Góly: 61. a 71. Reijnders, 34. Pulisic - 51. Sabbe, ČK: 40. Onyedika (Bruggy)







AS Monaco - CZ Belehrad 5:1 (2:1)



Góly: 20. a 70. Minamino, 45.+4 Embolo, 54. Singo, 90.+7 Akliouche - 27. Ndiaye (z 11 m)

Bratislava 22. októbra (TASR) - Futbalisti AC Miláno premiérovo zabodovali v prebiehajúcej sezóne Ligy majstrov. V utorkovom stretnutí 3. kola ligovej fázy zdolali doma FC Bruggy 3:1. Monaco si poradilo s Crvenou Zvezdou Belehrad 5:1."Rossoneri" vstúpili do súťaže prehrami s Liverpoolom i v Leverkusene a proti belgickému šampiónovi už nechceli na San Sire hazardovať so svojím menom. Skóre duelu otvoril v 34. minúte Christian Pulisic, kapitán americkej reprezentácie zahrával rohový kop a nikto ho počas jeho letu do brány netečoval. O šesť minút neskôr si Raphael Onyedika nedokázal ustrážiť loptu, v snahe ju zasiahnuť dal šľapák Tijjanimu Reijndersovi a putoval predčasne pod sprchy. Bruggy však dokázali súpera zaskočiť v oslabení, keď nedlho po zmene strán Hugo Vetlesen dokázal na seba upútať pozornosť obrany a v šestnástke našiel voľného Kyrianiho Sabbeho, ktorý zamieril presne k žrdi. Milánčania však napokon dokázali početnú výhodu využiť, keď sa dvakrát presadil Reijnders. V oboch prípadoch holandský ofenzívny stredopoliar zužitkoval ideálne prihrávky z krídla do šestnástky, v 61. minúte od Noaha Okafora a o desať minút neskôr od Samuela Chukwuezeho.Monačania neumožnili srbskému majstrovi získať prvý bod. Dvoma gólmi k tomu prispel japonský útočník Takumi Minamino, víťazný gól na 2:1 dal tesne pred prestávkou švajčiarsky zakončovateľ Breel Embolo.