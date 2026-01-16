Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 16. január 2026Meniny má Kristína
< sekcia Šport

AC Miláno má záujem o Škriniara, tréner Fenerbahce ho nechce pustiť

.
Na snímke futbalový reprezentant SR Milan Škriniar. Foto: TASR - Jakub Kotian

Škriniar v minulosti obliekal dres mestského rivala Interu Miláno, s ktorým v roku 2021 získal taliansky titul.

Autor TASR
Miláno 16. januára (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno má záujem o kapitána slovenskej reprezentácie Milana Škriniara z Fenerbahce Istanbul. Tréner tureckého tímu Domenico Tedesco však vyhlásil, že skúseného obrancu nikam nepustí.

„O odchode Škriniara sa vôbec nebudem baviť, nikam ho nepustím. Milan je jeden z našich základných pilierov na ihrisku i mimo neho," citoval slová Tedesca portál Pianeta Milan.

Škriniar v minulosti obliekal dres mestského rivala Interu Miláno, s ktorým v roku 2021 získal taliansky titul. Do Fenerbahce prišiel z Paríža Saint-Germain a počas uplynulého víkendu vybojoval s tímom prvú trofej - Turecký superpohár.
.

Neprehliadnite

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť

NEZVYČAJNÉ RÁNO: Na Slovensku sa objavil vzácny teplotný jav

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková