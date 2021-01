Miláno padlo s Bergamom 0:3, Atalantu kouč pochválil

Rím 24. januára (TASR) - Prvú polovicu sezóny talianskej Serie A ukončili futbalisti AC Miláno nepríjemnou domácou prehrou s Atalantou Bergamo 0:3. Bola pre nich len druhou v ligovej sezóne a stále sú na čele tabuľky s dvojbodovým náskokom pred mestským rivalom Interom. Inter zaváhanie "rossoneri" využil len čiastočne, keď v sobotu v 19. kole len remizoval v Udine 0:0.



AC sa stalo "polovičným kráľom" ligy prvýkrát od roku 2011, v ktorom získalo doposiaľ svoje posledné scudetto. "Stať sa zimným šampiónom pre mňa nič neznamená. Musíme na prehru zareagovať. Až teraz sa začne ťažká fáza ligy," citovala agentúra AFP švédskeho útočníka domácich Zlatana Ibrahimoviča. "Seria A je ohromne náročná súťaž. Veľmi dobre vieme, aká je ťažká. Sme však stále na jej čele a chceme tam byť aj na konci," povedal tréner AC Stefano Pioli, ktorého zverenci prvýkrát v sezóne vyšli v lige strelecky naprázdno.



Atalanta bola počas celého zápasu aktívnejšia smerom dopredu a v 26. minúte jej bol odmenou vedúci gól. Robin Gosens nacentroval loptu do šestnástky a tiesnený Cristian Romero ju poslal hlavou do siete. Krátko po zmene strán zvýšil na 2:0 z penalty Josip Iličič a v 77. minúte uzavrel skóre po rýchlom brejku Duvan Zapata.



Tréner hostí Gian Piero Gasperini žiaril spokojnosťou: "Musím povedať, že toto bol jeden z našich najlepších výkonov za niekoľko uplynulých rokov. Boli sme vo všetko o kúsok lepší ako súper. Je to skvelá satisfakcia, keď mužstvo podá na San Sire takýto výkon." Atalanta sa vďaka triumfu posunula na štvrté miesto tabuľky, piaty Neapol a šiesty Juventus však odohrali o dva zápasy menej.



Inter v základnej zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom mal v zápase prevahu, ale svoje nepočetné šance nedokázal dotiahnuť do gólového konca. Lautarovi Martinezovi zmaril gól ofsajd. Tréner hostí Antonio Conte bol poriadne frustrovaný, čo v úplnom závere po diskusii s rozhodcom rezultovalo jeho vykázaním na tribúnu. "Myslím si, že rozhodcovia mali nadstaviť viac času. Iba na toto som ich upozornil a hlavný ma vylúčil," vysvetlil po stretnutí Conte. Inter rovnako ako mestský rival vyšiel prvýkrát v sezóne v lige strelecky naprázdno. "Škoda, ale musíme sa sústrediť len na seba. Nemôžeme sa pozerať po našich súperoch. Musíme sa zlepšiť, dnes sme mali byť precíznejší. Chýbala nám väčšia kvalita vpredu a to je rozhodujúce pri strieľaní gólov. Keď nepremeníme vytvorené šance, tak je to zbytočné," vyjadril sa Conte na otázku, či je sklamaný po nevyužití šance stiahnuť náskok na rivala.