AC Miláno potvrdilo formu, Maignan: „Priskoro hovoriť o titule“
Autor TASR
Rím 3. novembra (TASR) - Srbský futbalový obranca Strahinja Pavlovič bol jediný strelec nedeľňajšieho šlágra talianskej Serie A, v ktorom AC Miláno triumfovalo nad AS Rím 1:0. Hostia nevyužili príležitosť odpútať sa od konkurencie na čele tabuľky, ktorá je na popredných priečkach vyrovnaná.
Rimania mohli vyrovnať v 82. minúte, no Paulo Dybala nepremenil pokutový kop. „Rossoneri“ prehrali v úvodnom ligovom kole s Cremonese, no odvtedy nenašli premožiteľa a vzhľadom na súčasnú formu sú opäť jeden z vážnych adeptov na majstrovský titul. „Je príliš skoro na takéto snívanie, zatiaľ je iba november,“ zdôraznil brankár Mike Maignan v rozhovore pre DAZN. „Máme dobrý tím, sme jednotní, no musíme ísť zápas po zápase a zbytočne nerozprávať o tom, že bojujeme o Scudetto. Samozrejme, že chceme víťaziť, ale sme len na začiatku,“ dodal Maignan, ktorý bol jeden z hrdinov domácich. Dybalovu penaltu dokázal vyraziť a udržal tým najtesnejší náskok svojho mužstva. Argentínsky útočník sa navyše zranil a musel striedať. Krídelník AC Rafael Leao považoval víťazstvo svojho tímu za zaslúžené: „Vytvorili sme si viac šancí. Môžeme byť hrdí na tento výkon a na tri body, ktoré sme získali proti silnému tímu.“
Na druhom mieste tabuľky figuruje ďalší milánsky gigant Inter, ktorému pomohol k triumfu vo Verone 2:1 vlastný gól obrancu Martina Fresea v nadstavenom čase. Na čele súťaže je Neapol, ktorý v sobotu iba remizoval s Comom 0:0. Do zápasu už po zranení stehna zasiahol aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, keď odohral záverečné štyri minúty. Neapol nazbieral 22 bodov, milánske tímy Inter, AC a AS Rím zaostávajú o jeden.
