Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
AC Miláno prehralo v 32. kole Serie A s Udinese 0:3

Na snímke hráči AC Miláno a Udinese. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Rím 11. apríla (TASR) - Futbalisti AC Miláno prehrali v 32. kole talianskej Serie A s Udinese 0:3 a výrazne si skomplikovali situáciu v boji o titul. V tabuľke zostali tretí s deväťbodovou stratou na vedúci Inter Miláno. Ich mestský rival odohral o zápas menej rovnako ako druhý SSC Neapol, ktorý má pred AC dvojbodový náskok.

Udinese rozhodlo o svojom triumfe na San Sire už v prvom polčase. Friulčania sa ujali vedenia po vlastnom góle Davideho Bartesaghiho, ich náskok zvýšil Jurgen Ekkelenkamp. Triumf hostí, ktorí sa v tabuľke posunuli na 10. priečku, spečatil po zmene strán Arthur Atta. Pre AC to bole tretia prehra z uplynulých štyroch zápasov.

Hráči Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom zvíťazili nad Cremonese 1:0. O triumfe Sardínčanov nad nováčikom súťaže rozhodol v 63. minúte Sebastiano Esposito. Hellas Verona bez suspendovaného Tomáša Suslova prehral na pôde FC Turín 1:2. V tabuľke je na zostupovom 19. mieste.



Serie A - 32. kolo:

AC Miláno - Udinese Calcio 0:3 (0:2)

Góly: 26. Bartesaghi (vl.), 37. Ekkelenkamp, 71. Atta



Cagliari Calcio - US Cremonese 1:0 (0:0)

Gól: 63. Esposito

/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/



FC Turín - Hellas Verona 2:1 (1:1)

Góly: 6. Simeone, 50. Casadei - 38. Bowie
