AC Miláno remizovali s Como 1:1 v dohrávke 24. kola Serie A

Ilustračná snímka. Foto: TASR

„Červeno-čierni“ na San Sire po prvom polčase prehrávali, keď po polhodine hry skóroval Nico Paz po veľkej chybe brankára Mikea Maignana.

Autor TASR
Miláno 18. februára (TASR) - Futbalisti AC Miláno remizovali v stredajšej dohrávke 24. kola Serie A doma s Comom 1:1. Druhý tím tabuľky tak stiahol náskok na mestského rivala a lídra súťaže na sedem bodov.

„Červeno-čierni“ na San Sire po prvom polčase prehrávali, keď po polhodine hry skóroval Nico Paz po veľkej chybe brankára Mikea Maignana. Aspoň bod zariadil v 64. minúte Rafael Leao.



Serie A - dohrávka 24. kola:

AC Miláno - Como 1907 1:1 (0:1)

Góly: 64. Leao - 32. Paz
