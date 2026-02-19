< sekcia Šport
AC Miláno remizovali s Como 1:1 v dohrávke 24. kola Serie A
„Červeno-čierni“ na San Sire po prvom polčase prehrávali, keď po polhodine hry skóroval Nico Paz po veľkej chybe brankára Mikea Maignana.
Autor TASR
Miláno 18. februára (TASR) - Futbalisti AC Miláno remizovali v stredajšej dohrávke 24. kola Serie A doma s Comom 1:1. Druhý tím tabuľky tak stiahol náskok na mestského rivala a lídra súťaže na sedem bodov.
Serie A - dohrávka 24. kola:
AC Miláno - Como 1907 1:1 (0:1)
Góly: 64. Leao - 32. Paz
