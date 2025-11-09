< sekcia Šport
AC Miláno remizovalo na ihrisku Parmy 2:2
Autor TASR
Miláno 8. novembra (TASR) - Futbalisti Cagliari remizovali v 11. kole talianskej Serie A s Comom 0:0. Za hostí hral do 79. minúty slovenský obranca Adam Obert. Jeho tím tak pokračuje v čakaní na víťazstvo, plného bodového zásahu sa nedočkal už v siedmom ligovom stretnutí po sebe. Bezgólovou remízou sa skončil aj duel medzi Juventusom a Turínom.
Šancu dostať sa na čelo tabuľky nevyužili hráči AC Milána. „Rossoneri“ iba remizovali na ihrisku Parmy 2:2. Milánčania premrhali dvojgólové vedenie, ktoré im v prvej polhodine zabezpečili góly Alexisa Saelemaekersa a Rafaela Leaa. Ešte do prestávky znížil Adrian Bernabea a po hodine hry zariadil deľbu bodov Enrico Del Prato. AC Miláno je na 2. mieste s rovnakým počtom bodov ako vedúci SSC Neapol, ktorý má zápas k dobru. Rovnako majú duel pred sebou aj hráči tretieho Interu Miláno a štvrtého AS Rím, ktorí strácajú na AC jeden bod.
Serie A - 11. kolo:
Parma Calcio - AC Miláno 2:2 (1:2)
Góly: 45.+1 Bernabe, 62. Del Prato - 12. Saelemaekers, 25. Leao (z 11 m)
Calcio Como - Cagliari Calcio 0:0
/A. Obert (Cagliari) hral do 79. minúty/
US Lecce - Hellas Verona 0:0
Juventus Turín - FC Turín 0:0
