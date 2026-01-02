< sekcia Šport
AC Miláno skompletizovalo príchod Füllkruga na hosťovanie
„Rossoneri“ sú v tabuľke Serie A na druhom mieste, bod za mestským rivalom Interom.
Autor TASR
Miláno 2. januára (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno v piatok skompletizoval príchod útočníka Niclasa Füllkruga na hosťovanie z anglického West Hamu. Ani jeden z tímov zatiaľ dohodu nepotvrdil, no nemecký zakončovateľ sa objavil medzi dokončenými transakciami na oficiálnej webstránke Serie A.
Zmluva by mala obsahovať aj výkupnú klauzulu. Zábery Füllkruga v Miláne sa objavili ešte pred Vianocami, keď mal 32-ročný útočník podstúpiť lekársku prehliadku. Vo farbách AC bude chcieť najmä nabrať zápasovú prax, keďže jeho doterajšie pôsobenie v drese „kladivárov“ narušilo viacero zranení. Hosťovanie do konca sezóny by mu mohlo pomôcť aj smerom k nominácii na majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade. Za národný tím nastúpil naposledy v júni, v 24 reprezentačných zápasoch nastrieľal 14 gólov.
„Rossoneri“ sú v tabuľke Serie A na druhom mieste, bod za mestským rivalom Interom.
Zmluva by mala obsahovať aj výkupnú klauzulu. Zábery Füllkruga v Miláne sa objavili ešte pred Vianocami, keď mal 32-ročný útočník podstúpiť lekársku prehliadku. Vo farbách AC bude chcieť najmä nabrať zápasovú prax, keďže jeho doterajšie pôsobenie v drese „kladivárov“ narušilo viacero zranení. Hosťovanie do konca sezóny by mu mohlo pomôcť aj smerom k nominácii na majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade. Za národný tím nastúpil naposledy v júni, v 24 reprezentačných zápasoch nastrieľal 14 gólov.
„Rossoneri“ sú v tabuľke Serie A na druhom mieste, bod za mestským rivalom Interom.