Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. január 2026Meniny má Alexandra a Karina
< sekcia Šport

AC Miláno skompletizovalo príchod Füllkruga na hosťovanie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

„Rossoneri“ sú v tabuľke Serie A na druhom mieste, bod za mestským rivalom Interom.

Autor TASR
Miláno 2. januára (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno v piatok skompletizoval príchod útočníka Niclasa Füllkruga na hosťovanie z anglického West Hamu. Ani jeden z tímov zatiaľ dohodu nepotvrdil, no nemecký zakončovateľ sa objavil medzi dokončenými transakciami na oficiálnej webstránke Serie A.

Zmluva by mala obsahovať aj výkupnú klauzulu. Zábery Füllkruga v Miláne sa objavili ešte pred Vianocami, keď mal 32-ročný útočník podstúpiť lekársku prehliadku. Vo farbách AC bude chcieť najmä nabrať zápasovú prax, keďže jeho doterajšie pôsobenie v drese „kladivárov“ narušilo viacero zranení. Hosťovanie do konca sezóny by mu mohlo pomôcť aj smerom k nominácii na majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade. Za národný tím nastúpil naposledy v júni, v 24 reprezentačných zápasoch nastrieľal 14 gólov.

„Rossoneri“ sú v tabuľke Serie A na druhom mieste, bod za mestským rivalom Interom.
.

Neprehliadnite

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica