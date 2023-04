AC Miláno údajne neplánuje predĺžiť zmluvu s Ibrahimovičom

Miláno 8. apríla (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič by mal po tomto ročníku Serie A ukončiť svoje pôsobenie v AC Miláno. Veterána dlhodobo trápi zranenie kolena a v tejto sezóne nastúpil len v štyroch zápasoch.



Ibrahimovič sa vrátil do AC v januári 2020 po ôsmich rokoch. V 78 zápasoch v drese "rossoneri" strelil 37 gólov a vlani prispel k zisku prvého ligového titulu po vyše dekáde. Podľa britských médií však AC neplánuje predĺžiť s 41-ročným útočníkom spoluprácu, jeho súčasná zmluva sa končí v júni.



Švédsky reprezentant pôsobil v minulosti v Manchestri United, Barcelone, Interi Miláno, Paríži St. Germain či Juventuse Turín. Na konte má celkovo 819 zápasov so 493 presnými zásahmi. O jeho služby už údajne prejavila veľký záujem Monza, informoval web Football Italia.