AC Miláno v Atalante s debaklom, aký si nepamätá 21 rokov

Bergamo 23. decembra (TASR) - Futbalisti milánskeho AC prehrali v nedeľňajšom súboji Serie A na pôde Atalanty Bergamo najvyšším rozdielom za uplynulých 21 rokov. Od súpera inkasovali päť gólov, pričom sami sa nezmohli ani na jeden. "Štedrá predvianočná nádielka" demonštruje dlhoročnú krízu "rossoneri", keď sa na od roku 2014 vystriedalo na ich lavičke deväť rôznych trénerov.



Do záverečnej polhodiny však duel z pohľadu AC nevyzeral až tak hrozivo. Atalanta viedla po góle Alejandra Gomeza z úvodného dejstva, no hostia boli stále v hre o bodový zisk. Potom však hostia "vybuchli" a domáci štyrmi zásahmi v rozmedzí 25. minút "rozstrieľali" zverencov Stefana Pioliho. "Asi sme si zle interpretovali taktiku. Náš prejav nebol správny a nevedeli sme ho zmeniť. Atalanta nás prevýšila vo všetkých smeroch. Táto prehra je naozaj bolestivá," reagoval Pioli.



Atalanta sa po zisku troch bodov vyšplhala na piatu priečku ligovej tabuľky. Po minulotýždňovej prehre na ihrisku Bologne si zverenci Giana Piera Gasperiniho napravili chuť a pred takmer vypredaným domácim hľadiskom predviedli dominantný výkon. Okrem Gomeza sa do listiny strelcov postupne zapísali Mario Pasalič, dva góly pridal Josip Iličič a záverečný Luis Muriel. "Zakončiť rok takýmto výkonom je výnimočné. Sme naozaj veľmi spokojní, dúfam však, že rok 2020 bude rovnako úspešný," vyjadril sa pre oficiálnu stránku klubu z Bergama stredopoliar Robin Gosens.