AC Miláno v odvete proti Interu aj s Leaom, Pioli: Cíti sa lepšie

Miláno 15. mája (TASR) - Futbalisti AC Miláno môžu v utorňajšej odvete semifinále Ligy majstrov pravdepodobne počítať aj s Rafaelom Leaom. Kľúčový hráč "rossoneri" mal problémy so stehenným svalom, pre ktoré chýbal v prvom stretnutí proti Interu Miláno. Jeho tím podľahol mestskému rivalovi 0:2.



"Cíti sa lepšie. Ak pôjde dnešný tréning dobre, nastúpi," citovala trénera AC Stefana Pioliho agentúra DPA. Dvadsaťtriročný krídelník sa zranil minulý piatok a spoluhráčom chýbal už v troch dueloch. Jeho tím zabojuje o prvý postup do finále LM od sezóny 2006/2007, Inter bol v rovnakej fáze naposledy o tri roky neskôr.



Okrem Leaa by mali byť AC k dispozícii aj Rade Krunič a Junior Messias, chýbať bude naopak Ismail Bennacer. Ten utrpel v prvom dueli zranenie a sezóna sa preňho predčasne skončila.