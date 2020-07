AC Miláno vzdalo snahu angažovať Rangnicka a predĺžilo zmluvu s Piolim

Miláno 22. júla (TASR) - Taliansky futbalový prvoligista AC Miláno predĺžil zmluvu s trénerom Stefanom Piolim o dva roky do júna 2022. Klub o tom informoval v utorok po víťazstve v 35. kole Serie A nad Sassuolom 2:1.



Pioli pôsobí v Miláne od októbra, keď nahradil Marca Giampaola. Po nepresvedčivom úvode jeho anabázy sa "rossoneri" chytili a v lige ťahajú deväťzápasovú šnúru bez prehry, v tabuľke figurujú na priebežnom piatom mieste. "Som rád, že som dostal dôveru. Ako som povedal už skôr, naša budúcnosť sa odohráva práve teraz, musíme sa sústrediť na každý jeden nadchádzajúci zápas a ťahať za jeden povraz," citovala Pioliho agentúra AP.



Predĺženie jeho zmluvy ukončilo ságu s Ralfom Rangnickom. Talianske médiá špekulovali o príchode nemeckého trénera, ktorý pôsobí ako športový riaditeľ RB Lipsko. Rokovania však napokon skončili neúspechom. "Stefano Pioli ukázal, že má rovnakú víziu ako my. Novú zmluvu nedostal na základe nedávnych výsledkov, ale pre to, ako dokázal vštepiť tímu ducha a jednotu," uviedol riaditeľ AC Miláno Ivan Gazidis.