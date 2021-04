Futbalové AC Miláno zaváhalo proti Sampdorii

Rím 4. apríla (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sa o krok priblížili k zisku ligového titulu. Líder Serie A na Bielu sobotu zvíťazil v 30. kole na ihrisku FC Bologna 1:0 a jeho dvaja veľkí rivali zaváhali. AC Miláno iba remizovalo so Sampdoriou Janov 1:1 a na mestského rivala stráca z druhej priečky už osem bodov. Obhajca titulu Juventus v derby na trávniku FC Turín získal iba bod po remíze 2:2 a na štvrtej priečke má manko už 12 bodov.



"Modro-čierni" natiahli víťaznú šnúru v lige na deväť duelov. O jediný presný zásah zápasu sa postaral hlavičkou Romelu Lukaku v 32. minúte. Bol to jeho 20. gól v sezóne. Inter sa naposledy radoval zo zisku titulu v roku 2010 pod trénerskou taktovkou Joseho Mourinha.



V súboji turínskych tímov hrozila Juventusu dokonca prehra, keď paraguajský útočník domácich Antonio Sanabria skóroval svojím druhým gólom v zápase v úvode druhého polčasu na 2:1. Cristiano Ronaldo v 79. minúte zariadil aspoň zisk bodu. "Musíme ísť ďalej, dať do toho všetko a zaistiť si minimálny cieľ v tejto sezóne. Tým je postup do budúceho ročníka Ligy majstrov. V stredu nás čaká dôležitý zápas a musíme ho vyhrať," vyhlásil podľa agentúry AFP kapitán Juventusu Giorgio Chiellini, ktorý pripomenul nadchádzajúci súboj s Neapolom, ktorý je dohrávkou ešte 3. kola.



Milánske AC taktiež nechalo súpera ísť do vedenia, keď skóre otvoril v 57. minúte po zlej prihrávke Thea Hernandeza veterán Sampdorie Fabio Quagliarella svojím desiatym gólom v sezóne. Až tri minúty pred koncom vyrovnal striedajúci útočník Jens Hauge. Trénera "červeno-čiernych" Stefana Pioliho výkon jeho zverencov rozladil: "Nie je pre toto žiadne ospravedlnenie. Inter má už scudetto vo svojich rukách. Môže ho už iba stratiť."