< sekcia Šport
AC Miláno zdolalo v derby Inter 1:0 a znížilo stratu na 7 bodov
Futbalisti US Lecce zvíťazili nad Cremonese 2:1 a v tabuľke sa posunuli na 16. miesto.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rím 8. marca (TASR) - Futbalisti AC Miláno triumfovali v nedeľnom mestskom derby nad vedúcim Interom 1:0 a po 28. kole talianskej Serie A znížili stratu na rivala na sedem bodov. O víťazstve „rossoneri“ rozhodol v 35. minúte Pervis Estupinan, ktorého vysunul kolmicou Youssouf Fofana.
Pre ekvádorského „wing backa“ to bol prvý gól v drese AC. Hráči Interu v záverečných sekundách reklamovali ruku Samuela Ricciho v pokutovom území súpera, ale rozhodca penaltu neodpískal. Hráči AC zastavili víťaznú ligovú sériu „nerazzurri“, ktorá trvala osem zápasov.
Futbalisti US Lecce zvíťazili nad Cremonese 2:1 a v tabuľke sa posunuli na 16. miesto. Hellas Verona triumfoval na pôde Bologne 2:1, aj napriek zisku troch bodov však zostal na zostupovej 19. priečke. Slovenský reprezentant Tomáš Suslov nastúpil za hostí v 74. minúte. FC Janov zdolal na domácom trávniku AS Rím 2:1.
Serie A - 28. kolo:
AC Miláno – Inter Miláno 1:0 (1:0)
Gól: 35. Estupinan
FC Janov - AS Rím 2:1 (0:0)
Góly: 52. Messias (z 11 m), 80. Oliveira - 55. Ndicka
FC Bologna - Hellas Verona 1:2 (0:0)
Góly: 49. Row - 53. Frese, 57. Bowie
/T. Suslov (Hellas) hral od 74. min/
ACF Fiorentina - Parma Calcio 0:0
Us Lecce - US Cremonese 2:1 (2:0)
Góly: 23. Pierotti, 39. Štulič (z 11 m) – 47. Bonazzoli
Pre ekvádorského „wing backa“ to bol prvý gól v drese AC. Hráči Interu v záverečných sekundách reklamovali ruku Samuela Ricciho v pokutovom území súpera, ale rozhodca penaltu neodpískal. Hráči AC zastavili víťaznú ligovú sériu „nerazzurri“, ktorá trvala osem zápasov.
Futbalisti US Lecce zvíťazili nad Cremonese 2:1 a v tabuľke sa posunuli na 16. miesto. Hellas Verona triumfoval na pôde Bologne 2:1, aj napriek zisku troch bodov však zostal na zostupovej 19. priečke. Slovenský reprezentant Tomáš Suslov nastúpil za hostí v 74. minúte. FC Janov zdolal na domácom trávniku AS Rím 2:1.
Serie A - 28. kolo:
AC Miláno – Inter Miláno 1:0 (1:0)
Gól: 35. Estupinan
FC Janov - AS Rím 2:1 (0:0)
Góly: 52. Messias (z 11 m), 80. Oliveira - 55. Ndicka
FC Bologna - Hellas Verona 1:2 (0:0)
Góly: 49. Row - 53. Frese, 57. Bowie
/T. Suslov (Hellas) hral od 74. min/
ACF Fiorentina - Parma Calcio 0:0
Us Lecce - US Cremonese 2:1 (2:0)
Góly: 23. Pierotti, 39. Štulič (z 11 m) – 47. Bonazzoli