AC Miláno zdolalo v derby Inter 1:0 a znížilo stratu na 7 bodov

Futbalisti AC Miláno. Foto: TASR/AP

Futbalisti US Lecce zvíťazili nad Cremonese 2:1 a v tabuľke sa posunuli na 16. miesto.

Rím 8. marca (TASR) - Futbalisti AC Miláno triumfovali v nedeľnom mestskom derby nad vedúcim Interom 1:0 a po 28. kole talianskej Serie A znížili stratu na rivala na sedem bodov. O víťazstve „rossoneri“ rozhodol v 35. minúte Pervis Estupinan, ktorého vysunul kolmicou Youssouf Fofana.

Pre ekvádorského „wing backa“ to bol prvý gól v drese AC. Hráči Interu v záverečných sekundách reklamovali ruku Samuela Ricciho v pokutovom území súpera, ale rozhodca penaltu neodpískal. Hráči AC zastavili víťaznú ligovú sériu „nerazzurri“, ktorá trvala osem zápasov.

Futbalisti US Lecce zvíťazili nad Cremonese 2:1 a v tabuľke sa posunuli na 16. miesto. Hellas Verona triumfoval na pôde Bologne 2:1, aj napriek zisku troch bodov však zostal na zostupovej 19. priečke. Slovenský reprezentant Tomáš Suslov nastúpil za hostí v 74. minúte. FC Janov zdolal na domácom trávniku AS Rím 2:1.



Serie A - 28. kolo:

AC Miláno – Inter Miláno 1:0 (1:0)

Gól: 35. Estupinan



FC Janov - AS Rím 2:1 (0:0)

Góly: 52. Messias (z 11 m), 80. Oliveira - 55. Ndicka



FC Bologna - Hellas Verona 1:2 (0:0)

Góly: 49. Row - 53. Frese, 57. Bowie

/T. Suslov (Hellas) hral od 74. min/



ACF Fiorentina - Parma Calcio 0:0



Us Lecce - US Cremonese 2:1 (2:0)

Góly: 23. Pierotti, 39. Štulič (z 11 m) – 47. Bonazzoli
