Nedela 28. december 2025
AC Miláno zdolalo Veronu 3:0, dvojgólový Nkunku

Christopher Nkunku z AC Miláno nafukuje balónik, keď oslavuje druhý gól svojho tímu z pokutového kopu počas futbalového zápasu Serie A medzi AC Miláno a Hellas Verona v Miláne v Taliansku v nedeľu 28. decembra 2025. Foto: TASR/AP

V závere prvého polčasu strelil svoj ôsmy gól v súťaži Christian Pulišič, čím sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal Lautarovi Martinezovi z Interu Miláno.

Miláno 28. decembra (TASR) - Futbalisti AC Miláno zvíťazili v domácom dueli 17. kola talianskej Serie A nad Hellasom Verona 3:0. V závere prvého polčasu strelil svoj ôsmy gól v súťaži Christian Pulišič, čím sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal Lautarovi Martinezovi z Interu Miláno. Po zmene strán sa dvakrát presadil Francúz Christopher Nkunku. „Rossoneri“ sa pred večerným duelom druhého Interu proti Atalante vrátili na čelo tabuľky, pred mestským rivalom majú dvojbodový náskok.



Serie A - 17. kolo:

AC Miláno - Hellas Verona 3:0 (1:0)

Góly: 48. a 53. Nkunku (prvý z 11 m), 45.+1 Pulišič

/T. Suslov (Hellas) nehral po zranení kolena/
.

