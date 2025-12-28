< sekcia Šport
AC Miláno zdolalo Veronu 3:0, dvojgólový Nkunku
V závere prvého polčasu strelil svoj ôsmy gól v súťaži Christian Pulišič, čím sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal Lautarovi Martinezovi z Interu Miláno.
Autor TASR
Miláno 28. decembra (TASR) - Futbalisti AC Miláno zvíťazili v domácom dueli 17. kola talianskej Serie A nad Hellasom Verona 3:0. V závere prvého polčasu strelil svoj ôsmy gól v súťaži Christian Pulišič, čím sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal Lautarovi Martinezovi z Interu Miláno. Po zmene strán sa dvakrát presadil Francúz Christopher Nkunku. „Rossoneri“ sa pred večerným duelom druhého Interu proti Atalante vrátili na čelo tabuľky, pred mestským rivalom majú dvojbodový náskok.
Serie A - 17. kolo:
AC Miláno - Hellas Verona 3:0 (1:0)
Góly: 48. a 53. Nkunku (prvý z 11 m), 45.+1 Pulišič
/T. Suslov (Hellas) nehral po zranení kolena/
