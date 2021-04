AC prečkalo vylúčenie Ibrahimoviča

Miláno 11. apríla (TASR) - AC Miláno zostáva aj po sobotňajšom zápase 30. kola hlavným konkurentom Interu v boji o titul v talianskej futbalovej Serie A. Na ihrisku zachraňujúcej sa Parmy "rossoneri" zvíťazili 3:1, keď zvládli aj oslabenie o jedného hráča. Po hodine hry za stavu 2:0 pre Milánčanov putoval predčasne pod sprchy švédsky kanonier Zlatan Ibrahimovič.



Tridsaťdeväťročný veterán uvidel priamo červenú kartu po slovnej výmene názorov s rozhodcom Marescom. "Ibra mi povedal, že rozhodcu slovne neinzultoval. Diskusia s ním trvala istý čas, no nepreukázal v nej nedostatok rešpektu. Posledná veta, predtým, než ho rozhodca vylúčil, vraj znela 'Takže teba nezaujíma, čo hovorím?'," prezradil po zápase tréner AC Stefano Pioli.



Milánčania viedli po polčase po góloch Anteho Rebiča a Francka Kessieho. V 66. minúte dokázal využiť početnú výhodu Ricardo Gagliolo a znížil na 1:2, no k vyrovnaniu neprišlo. V nadstavení ešte upravil skóre Rafael Leao. V drese Parmy odohral celý duel s kapitánskou páskou na ruke slovenský stredopoliar Juraj Kucka, v 64. minúte uvidel žltú kartu. "Je zjavné, že charakter zápasu sa zmenil po vylúčení. Moje mužstvo však dokázalo vyplniť medzeru silnou vôľou a vytrvalosťou. Dosiahli sme dôležité víťazstvo," pochválil svojich zverencov Pioli.



Ibrahimovič bude chýbať druhému tímu tabuľky najbližšie dva zápasy. Nenastúpi proti FC Janov a Sassuolu. Do zostavy by sa mohol vrátiť v dôležitom súboji na ihrisku Lazia Rím 26. apríla. Jeho služby si však klub naďalej váži. Športový riaditel AC Miláno Paolo Maldini už dokonca prezradil, že je pre neho nachystaná zmluva na ďalšiu sezónu: "Už zostáva doladiť iba detaily. Sme veľmi blízko k predĺženiu kontraktu."



Parma získala v uplynulých troch dueloch iba bod a vzďaľuje sa jej vidina záchrany. Pred nedeľňajšími stretnutiami jej patrilo predposledné miesto a na priečku garantujúcu účasť v Serie A aj v budúcej sezóne strácala sedem bodov.