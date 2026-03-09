< sekcia Šport
AC zdolalo Inter aj v druhom ligovom derby, Allegri: Dôležité tri body
Futbalistom AC Miláno sa podarilo zvíťaziť v oboch ligových derby zápasoch s Interom prvýkrát od roku 2011.
Autor TASR
Miláno 9. marca (TASR) - Futbalistom AC Miláno sa podarilo zvíťaziť v oboch ligových derby zápasoch s Interom prvýkrát od roku 2011. Najlepší čas pre svoj prvý gól v drese „Rossoneri“ si vybral Ekvádorčan Pervis Estupinan, ktorý v nedeľu rozhodol o výhre 1:0. Tréner AC Massimiliano Allegri pochválil svojich zverencov, no upozornil, že Inter má stále na čele 7-bodový náskok.
Napriek tomu môže byť v červeno-čiernej časti Milána dôvod na radosť. Inter vstupoval do derby bez jedinej ligovej prehry od 23. novembra, kedy nezvládol prvé „Derby della Madonnina“ v aktuálnej sezóne. O výhre vtedy rozhodol Christian Pulišič, v nedeľu bol však hrdinom nečakaný strelec. Tesne pred jediným gólom zápasu z 35. minúty pritom mohol ísť do vedenia líder súťaže po úspešnom sóle Henricha Mchitarjana. Arménsky stredopoliar však poslal svoj nevýrazný pokus len do hrude Mikea Maignana. Krajný obranca Estupinan sa o minútu neskôr dostal k lopte za chrbtom Luisa Henriqueho a strelil svoj premiérový gól za klub.
Hráči AC triumfovali výsledkom 1:0 v lige už siedmykrát a môžu sa pýšiť aj najlepšou obranou v súťaži. V lige prehrali len dvakrát, doplácajú však najmä na remízy, ktorých majú na konte dovedna deväť. „Nerazzurri“ majú naďalej všetko vo vlastných rukách, no svojich fanúšikov v uplynulom období príliš nepotešili. V play off Ligy majstrov senzačne prehrali oba zápasy s nórskym Bodö/Glimt a vypadli zo súťaže. Nedeľná prehra proti rivalovi zároveň znamená, že sa neradovali z víťazstva nad AC od apríla 2024. Zo siedmich zápasov v rámci Serie A a Talianskeho pohára prehrali päťkrát a v dvoch prípadoch sa zrodila remíza.
Allegri, ktorý už raz na lavičke svojho terajšieho tímu pôsobil, si vo svojom 10. mestskom derby proti Interu pripísal piatu výhru. Tím predtým prebral pred sezónou 2010/2011 a vybojoval pre klub prvé scudetto od roku 2004. Po nedeľnom zápase sa ho opýtali, či si pamätá, čo sa stalo v sezóne, kedy AC naposledy zaknihovalo nad Interom ligové „double“. „Áno pamätám si to, vyhrali sme ligu. Inter má však 7-bodový náskok. To je stále veľa a sú podľa mňa najsilnejším tímom v súťaži. My sme sa dostali na hranicu 60 bodov, Juventus držíme na rozdiel desiatich, Como a AS Rím na nás strácajú 9 bodov. Tím predviedol skvelý výkon a tri body sú pre nás v tomto ťažkom období veľmi dôležité, sú pred nami ešte dôležité zápasy,“ upozornil pre DAZN 58-ročný Talian.
Jeho náprotivok Cristian Chivu nemohol počítať s najlepším strelcom tímu Lautarom Martinezom, ktorý bol síce na lavičke, no po zranení lýtka ešte nebol pripravený zasiahnuť. „Inkasovaný gól veľmi ovplyvnil náš výkon. V druhom polčase sme začali dobre a v závere sme skúsili všetko na prelomenie ich obranného bloku, no nedokázali sme si vytvoriť príležitosti. Dnes nám chýbal lepší výkon útočníkov, na ktorých náš štýl hry veľmi spolieha. Stále nás čaká desať zápasov a my musíme budovať na tom, čo sme doposiaľ robili dobre,“ vyjadril sa Chivu pre klubovú stránku Interu.
