Acciari sa zrejme vyhne trestu za zákrok na Slafkovského

New York 3. novembra (TASR) - Americký hokejista Noel Acciari sa pravdepodobne vyhne trestu za zákrok na slovenského krídelníka Juraja Slafkovského v sobotňajšom zápase NHL. Zámorský insider Eric Engels z televíznej stanice Sportsnet informoval, že oddelenie pre hráčsku bezpečnosť nezačne voči útočníkovi Pittsburghu žiadne disciplinárne konanie.



"Neočakáva sa žiadny disciplinárny postih pre Acciariho," napísal Engels v nedeľu na sociálnej sieti X. Slafkovský zaznamenal v zápase jednu asistenciu, no jeho Montreal prehral na ľade Pittsburghu 1:3. Dvadsaťročný slovenský hokejista duel nedohral pre zranenie. Tri minúty pred koncom tretej tretiny ho pri mantineli trafil do hlavy Acciari a Slafkovský po tom, ako sa pozviechal z ľadu, zamieril rovno do šatne. Cestou v tuneli frustrovane odhodil prilbu.



Acciariho zákrok mnohí odsúdili, v pozápasovom štúdiu stanice Sportsnet ho skritizovali bývalí hráči NHL a v súčasnosti televízni experti Kevin Bieksa a Luke Gazdic. Incident mal v závere dohru, v posledných sekundách sa strhla na ľade mela po tom, čo Arber Xhekaj v snahe pomstiť Slafkovského zaútočil na Acciariho. Najskôr ho zasiahol kolenom na koleno a potom sa pobili viacerí hráči.



Canadiens o zdravotnom stave Slafkovského zatiaľ neinformovali. "Habs" odohrajú ďalší zápas až v noci na štvrtok, keď privítajú doma Calgary.