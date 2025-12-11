< sekcia Šport
Acerbi bude Interu Miláno chýbať zrejme až do konca roka
Acerbi musel z ihriska odstúpiť po 31 minútach.
Autor TASR
Miláno 11. decembra (TASR) - Taliansky obranca Francesco Acerbi bude futbalistom Interu Miláno chýbať pravdepodobne do konca kalendárneho roka. Tridsaťsedemročný stopér si poranil stehno v utorkovom stretnutí Ligy majstrov proti Liverpoolu (0:1).
Acerbi musel z ihriska odstúpiť po 31 minútach. „Dnes ráno podstúpil lekárske vyšetrenia. Tie odhalili svalové zranenie v pravom stehne,“ zverejnil Inter podľa DPA.
„Modro-čiernych“ čaká budúci týždeň Taliansky superpohár v Saudskej Arábii. V Serie A sú na 3. mieste s mankom iba jediného bodu na mestského rivala a lídra tabuľky AC Miláno.
