Acerbi odišiel zo zrazu Talianov po rasistickom incidente s Jesusom

Miláno 18. marca (TASR) - Obrancu Interu Miláno Francesca Acerbiho poslali domov z tréningového kempu talianskej futbalovej reprezentácie. Dôvodom sú rasisticky podmienené urážky, ktoré mal adresovať Juanovi Jesusovi v nedeľnom zápase Serie A proti Neapolu (1:1).



K incidentu došlo v priebehu druhého polčasu. Jesus podišiel k rozhodcovi a ten si následne predvolal Acerbiho. Na záberoch bolo možné vidieť, ako Brazílčan vysvetľuje arbitrovi, že Talian naňho použil rasistickú nadávku. Zároveň si ukazoval na rukáv dresu, kde býva vytlačené logo kampane proti rasizmu. Hráči si potom situáciu vysvetlili. "Čo sa stane na ihrisku, zostane na ihrisku. Acerbi sa ospravedlnil a išli sme ďalej. Je to dobrý chlap. Dúfam, že sa to už nezopakuje, pretože je to inteligentný človek," uviedol po zápase Jesus.



Taliansky obranca sa v pondelok pripojil k národnému tímu a po rozhovore s trénerom Lucianom Spallettim zo zrazu odišiel. Talianska futbalová federácia (FIGC) oznámila, že v súlade s internou politikou reprezentácie Acerbi opísal svoju verziu udalostí. "Kým čakáme na zrekonštruovanie situácie, s plným rešpektom voči športovému justičnému systému, z výpovede obrancu Interu vysvitlo, že z jeho strany nešlo o žiadne hanlivé, znevažujúce alebo rasistické úmysly. Napriek tomu padlo rozhodnutie vynechať Acerbiho z kádra na nasledujúce dva zápasy, aby sa zaručil potrebný pokoj národnému tímu a samotnému hráča, ktorý sa dnes vráti do svojho klubu," citovala z vyhlásenia FIGC agentúra AP.



Ak sa začne prípadom zaoberať Talianska futbalová federácia (FIGC) a preukáže sa jeho vina, 36-ročnému hráčovi hrozí najmenej desaťzápasový dištanc. Acerbi, jeho agent ani Inter zatiaľ incident nekomentovali. Taliani v utorok odletia do USA, kde ich čakajú prípravné zápasy proti Venezuele a Ekvádoru. Acerbiho nahradil obranca AS Rím Gianluca Mancini.