Achmat Groznyj čelí trestu za vulgarizmus na adresu rozhodcu

Moskva 12. augusta (TASR) - Ruský futbalový klub Achmat Groznyj čelí trestu po tom, čo bol hlásiaci systém na jeho štadióne zneužitý na slovnú inzultáciu rozhodcu.



Krátko po tom, čo v nedeľnom domácom zápase so Spartakom Moskva (1:3) hlavný arbiter Alexej Suchoj vylúčil útočníka Achmatu Ablayeho Mbengueho, zaznel z ampliónov na štadióne na adresu rozhodcu vulgarizmus. Mnohí diváci v hľadisku tomu s nadšením zatlieskali. Prezident Achmatu Achmed Ajdamirov v pondelok pre denník Sport Express potvrdil, že klub už prepustil zamestnanca, ktorý v danej chvíli zakričal do mikrofónu určenému hlásateľovi na štadióne.



Ako pripomenula agentúra AP, nie je to prvýkrát, čo bol podobným spôsobom zneužitý hlásiaci systém na štadióne v Groznom. V roku 2013 v dueli s Rubinom Kazaň ho čečenský vodca Ramzan Kadyrov použil na to, aby obvinil rozhodcu z korupcie. Po incidente bol vtedajší klub Terek Groznyj nútený odohrať ďalší domáci zápas na neutrálnom ihrisku.