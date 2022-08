Ackermann vyhral 4. etapu Okolo Poľska, Higuita sa udržal na čele

výsledky 4. etapy Okolo Poľska (Lesko - Sanok, 179 km):



1. Pascal Ackermann (Nem./UAE Team Emirates) 4:21:46 h, 2. Jordi Meeus (Belg./Bora-Hansgrohe), 3. Jonathan Milan (Tal./Bahrain Victorious), 4. Quinten Hermans (Belg./Intermarché - Wanty - Gobert), 5. Olav Kooij (Hol./Jumbo-Visma), 6. Cristian Scaroni (Tal./Astana Qazaqstan Team), 7. Diego Ulissi (Tal./UAE Team Emirates), 8. Quentin Pacher (Fr./Groupama-FDJ), 9. Stanislaw Aniolkowski (Poľ./Bingoal Pauwels Sauces WB), 10. Nikias Arndt (Nem./Team DSM) všetci rovnaký čas ako víťaz



celkové poradie po 4. etape: 1. Sergio Higuita (Kol./Bora-Hansgrohe) 19:52:46 h, 2. Peio Bilbao Lopez De Armentia (Šp./Bahrain Victorious) +4 s, 3. Hermans +6

Sanok 2. augusta (TASR) - Nemecký cyklista Pascal Ackermann zvíťazil v utorkovej 4. etape 79. ročníka pretekov Okolo Poľska. Jazdec UAE Team Emirates sa presadil v záverečnom špurte pred Belgičanom Jordim Meeusom (Bora-Hansgrohe) a Talianom Jonathanom Milanom (Bahrain Victorious). Líder celkového poradia Kolumbijčan Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) v závere spadol, no stalo sa to už v neutrálnej zóne, a tak si najcennejší dres udržal.V kopcovitej 179 km dlhej etape z Leska do Sanoku ušlo päť pretekárov, pelotón však ich náskok kontroloval a postupne ich pohltil. A keď v závere neuspel s útokom ani Čech Zdeněk Štybar (Quick-Step Alpha Vinyl), ktorého hlavný balík dostihol 200 m pred cieľom, finišovalo sa v šprinte, v ktorom preukázal svoje špurtérske umenie Ackermann.