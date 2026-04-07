Acolatseho potrestali zákazom štartu v jednom zápase za krošček

Na snímke hráči Slovana zľava Róbert Varga, Sena Acolatse, Vojtech Zeleňák a Tomáš Marcinko, ktorým dáva pokyny tréner Slovana Brad Tapper v prvom zápase semifinále hokejovej Tipsport ligy HC Slovan Bratislava - HC Košice v Bratislave v nedeľu 5. apríla 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Acolatse v prerušenej hre úmyselne zasiahol protihráča krosčekom do oblasti hlavy, dostal za to trest do konca zápasu.

Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal zastavením výkonu športovej činnosti na jeden zápas obrancu Slovana Bratislava Senu Acolatseho. Dôvodom je krosček v pondelňajšom druhom dueli semifinálovej série play off Tipsport ligy proti Košiciam (3:2).

Acolatse v prerušenej hre úmyselne zasiahol protihráča krosčekom do oblasti hlavy, dostal za to trest do konca zápasu. Bude tak chýbať Slovanu v treťom súboji semifinálovej série na ľade Košíc (vo štvrtok 9. apríla). Informovala o tom webstránka hockeyslovakia.sk.
