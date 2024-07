Adam Nemec posilnil nomináciu: Znamená to pre mňa veľa

Nominácia SR 18 na VT v Piešťanoch a prípravné zápasy s Ukrajinou - II. fáza prípravy na Hlinka Gretzky Cup 2024 (22. - 26. 7.)



hráčsky káder: Lukáš Tomka, Patryk Zubek (obaja BARANI Banská Bystrica), Roberto Leonardo Henriquez, Patrik Rusznyák, Roderik Černák (všetci HC Slovan Bratislava), Michal Jozef Tkáč (HC Košice), Michal Prádel (MHK Dolný Kubín), Tomáš Chrenko, Matúš Lisý, Adam Nemec, Tomáš Rácz (všetci HK Nitra), Matej Bajza, Ivan Berčík (obaja MMHK Nitra), Samuel Murin, Andreas Straka (obaja HK ŠKP Poprad), Adam Goljer, Martin Kalis, Timothy Kazda, Tobias Tomík (všetci HK DUKLA Trenčín), Patrik Brezáni, Alex Mišiak (obaja HKM Zvolen), Adrian Raška (VLCI Žilina-mládež), Pavol Morávek (Nordic Hockey Academy/Rak.), Adam Kalman (HC Olomouc/ČR), Ján Chovan (Tappara Tampere/Fín.), Michal Čapoš (AIK/Švéd.), Michal Svrček (Brynäs IF/Švéd.), Adam Saloň (South Kent School/USA)







realizačný tím:



manažér: Branislav Varga



hlavný tréner: Martin Dendis



asistent trénera: Michal Dostál



asistent trénera: Jozef Stümpel



tréner brankárov: Adam Štefanovský



kondičný tréner: Ján Munka



lekári: Katarína Moravíková (22. - 24. 7.),



Marko Bernadič (25. - 26. 7.)



maséri: Ľuboš Ondrejka (od 21. 7.), Štefan Sýkora



športový psychológ: Peter Kuračka



Piešťany 22. júla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov začala v pondelok v Piešťanoch druhý blok prípravy na prestížny turnaj Hlinka Gretzky Cup 2024, ktorý sa uskutoční od 5. do 10. augusta v kanadskom Edmontone. Oproti úvodnému bloku prišlo k výrazným zmenám v nominácii. Z pôvodného 44-členného menoslovu nebude pokračovať v príprave viac ako polovica hráčov a do tímu pribudli mnohé nové tváre. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.V druhom bloku prípravy na Hlinka Gretzky Cup sa k mužstvu pripojili viacerí účastníci uplynulých MS tejto vekovej kategórie vo Fínsku ako Patryk Zubek, Tomáš Chrenko, Adam Nemec, Andreas Straka, Tobias Tomík, Adam Kalman, Ján Chovan a Michal Svrček. Okrem hokejistov z nosného ročníka 2007 figurujú na aktuálnej súpiske aj traja hráči ročníka 2008 - obrancovia Roderik Černák s Adamom Goljerom a útočník Timothy Kazda.povedal Nemec po prvej tréningovej jednotke pre hockeyslovakia.sk.Slovenskí hokejisti odohrajú pred štartom Hlinka Gretzky Cupu štyri medzištátne duely. Vo štvrtok 25. júla (17.00 h) a v piatok 26. júla (12.15 h) nastúpia v Piešťanoch proti rovesníkom z Ukrajiny. Po spomenutom dvojzápase tréneri vytvoria záverečnú nomináciu na turnaj a 30. júla čaká slovenský tím letecký presun do zámoria. V Kanade nastúpia na ďalšie dva zápasy proti domácim hráčom (1. augusta) a výberu USA (3. augusta).Hlinka Gretzky Cup 2024 sa začne v pondelok 5. augusta. V základnej A-skupine odohrajú slovenskí hokejisti tri duely v priebehu troch dní. V prvom súboji vyzvú Švédov, následne si zmerajú sily s Kanaďanmi a do tretice nastúpia proti Švajčiarom. Na základe výsledkov v základnej skupine bude jasný ďalší program tímu. V prípade umiestnenia na prvých dvoch pozíciách postúpia Slováci do semifinále. Ak obsadia tretiu priečku, zahrajú si o konečné piate miesto a ak obsadia štvrtú pozíciu, predstavia sa v dueli o konečnú siedmu priečku.povedal Nemec, ktorého starší brat Šimon, v súčasnosti obranca New Jersey Devils v NHL, bol súčasťou strieborného tímu v roku 2021." vyjadril sa k úspešnému turnaju útočník HK Nitra.