Štvrtok 8. január 2026
Adam Nemec si otvoril strelecký účet v OHL

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V novom pôsobisku sa gólom uviedol Jakub Chromiak.

Autor TASR
New York 8. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Adam Nemec si otvoril strelecký účet v kanadskej juniorskej súťaži OHL hneď vo svojom prvom stretnutí. Premiérovým presným zásahom po odchode z Nitry do zámoria však iba zmiernil prehru Sudbury Wolves na ľade Soo Greyhounds 2:6. Nemec skóroval v 45. minúte počas presilovej hry, keď znižoval na priebežných 2:5.

V novom pôsobisku sa gólom uviedol Jakub Chromiak. Dvadsaťročný obranca využil početnú výhodu v 16. minúte duelu na ľade Brandfordu Bulldogs, no jeho tím Niagara IceDogs prehral 2:4. Chromiak odohral prvý zápas od výmeny z Kitcheneru Rangers, kde nazbieral 22 bodov (6+16) v 38 stretnutiach.
