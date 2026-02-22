Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Adam Nemec si pripísal dva góly a asistenciu pri triumfe Sudbury

Obranca Jakub Chromiak dvakrát asistoval a aj jeho zásluhou zvíťazila Niagara nad Kingstonom 4:3 po predĺžení.

Washington 22. februára (TASR) - Slovenský útočník Adam Nemec zaznamenal dva góly a asistenciu a pomohol tak k triumfu Sudbury nad Flintom 6:5 po predĺžení v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Víťazný gól strelil Ján Chovan, ktorý si pripísal aj asistenciu.

Obranca Jakub Chromiak dvakrát asistoval a aj jeho zásluhou zvíťazila Niagara nad Kingstonom 4:3 po predĺžení. Útočník Tobias Tomík asistoval pri víťaznom góle Vancouveru na 2:1 v stretnutí s Portlandom vo WHL. Útočník Adam Obušek prispel gólom a asistenciou k triumfu Tri-City Storm 6:0 nad reprezentáciou USA do 18 rokov v zápase USHL. Presný zásah si pripísal aj Oliver Ozogány, obaja skórovali prvýkrát v sezóne. V rovnakej súťaži sa gólovo presadil aj obranca Adam Beluško, Muskegon však napriek tomu podľahol Sioux City 5:6.
