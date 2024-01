Adam Ružička do Arizony, Coyotes si ho stiahli z waiver listiny

Calgary 25. januára (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička bude v zámorskej NHL pokračovať v drese Arizony. Coyotes si ho vo štvrtok stiahli z waiver listiny, na ktorú ho predtým zaradil klub Calgary Flames. Informoval o tom portál TSN.ca.



"Plamene" v stredu zapísali Ružičku na waiver listinu, kde bol 24 hodín k dispozícii ostatným tímom. Dvadsaťštyriročný útočník napokon zamieril do Arizony, za ktorú už v tejto sezóne nastúpil jeho krajan Miloš Kelemen. Ten momentálne pôsobí vo farmárskom tíme Tucson Roadrunners (AHL), kde hrá aj obranca Patrik Koch.



Ružička nastupoval v uplynulých zápasoch väčšinou vo štvrtom útoku Flames, počas prebiehajúcej sezóny nazbieral tri góly a šesť asistencií v 39 zápasoch. V kanadskom klube celkovo počas štyroch rokov odohral 114 duelov s bilanciou 14 góly a 26 asistencií.



Podobný osud stretol aj jeho spoluhráča z Calgary Nicka DeSimoneho, ktorého si z waiver listiny vybral klub New Jersey Devils. Flames si ich preradením vytvorili priestor pod platovým stropom, aby mohli z listiny dlhodobo zranených hráčov aktivovať Olivera Kylingtona. Švédsky obranca by mal absolvovať tohtosezónnu premiéru v noci na piatok proti Columbusu.