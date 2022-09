New York 20. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Adam Sýkora sa predstaví v hlavnom kempe New Yorku Rangers pred štartom novej sezóny zámorskej NHL. Klub to oznámil na sociálnych sieťach.



Osemnásťročný útočník si doň vybojoval miesto v nováčikovskom kempe, počas ktorého nastúpil na dva zápasy s Philadelphiou. "Jazdci" v nich prehrali 1:2 pp a 1:5, pričom Sýkora nebodoval.



Rangers si ho vybrali v tohtoročnom drafte v 2. kole zo 63. miesta, čo bol ich vôbec prvý výber. Sýkora sa v predsezónnom kempe stretne s krajanom Jaroslavom Halákom ako aj hviezdami tímu Artemijom Panarinom, Chrisom Kreiderom, Alexisom Lafernierom, Mikom Zibanejadom či Adamom Foxom.