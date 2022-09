Adam Yates sa na konci roka pripojí k tímu UAE Emirates

Londýn 20. septembra (TASR) - Britský cyklista Adam Yates opustí tím Ineos Grenadiers a na konci roka sa pripojí k tímu Team UAE Emirates. V utorok to oznámil jeho nový tím.



Tridsaťročný jazdec, ktorý skončil trikrát v top 10 na Tour de France, podpísal trojročnú zmluvu. "Som naozaj nadšený, že sa môžem pripojiť k tímu UAE Team Emirates. V priebehu rokov som videl rast tímu a príležitosť pripojiť sa, som nemohol odmietnuť. Cítim, že ako jazdec vstupujem do svojich vrcholných rokov a tím zo mňa dostane to najlepšie."



Yates by mal v novom tíme pomáhať najmä Tadejovi Pogačarovi, ktorý na uplynulých pretekoch TdF prišiel v kľúčových momentoch o podporu dôležitých jazdcov.