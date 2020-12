Andreas Žampa postúpil do 2. kola obrovského slalomu

Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v talianskom stredisku Alta Badia v nedeľu 20. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Alta Badia 20. decembra (TASR) - Slovenský lyžiar Andreas Žampa druhýkrát v sezóne postúpil do 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára. V talianskej Alta Badii mu po prvom kole patrila 27. priečka, keď za vedúcim Francúzom Alexisom Pinturaultom zaostal o 2,07 sekundy. Medzi najlepšiu tridsiatku sa v nedeľu tesne nezmestil jeho brat Adam Žampa, ktorý obsadil 33. miesto. Na lídra stratil 2,35 s, na postup mu chýbalo sedem stotín.Pinturault sa najlepšie popasoval s technicky náročnou traťou. Od úvodu chytil tempo, v zatvorených bránach v strmine sa síce ani on nevyhol zaváhaniam, no v dolnej plochšej pasáži si udržal optimálnu líniu i potrebnú rýchlosť. Pred druhým kolom (13.00) si vypracoval na Chorváta Filipa Zubčiča náskok 26 stotín sekundy. Na tretej pozícii sa usadil líder priebežného hodnotenia disciplíny Marco Odermatt zo Švajčiarska (+0,40).Adam Žampa so štartovým číslom 22 začal nádejne, po prvom medzičase však prišla v najstrmšej časti chyba v tiahlej pravotočivej zákrute, dokázal sa vyhnúť pádu, no nabral veľkú stratu. Nenadviazal tak na úspešné výsledky zo Santa Cateriny (7. a 8. miesto) a prvýkrát v tejto sezóne v "obráku" nebodoval. Slovenské lyžovanie však bude mať zástupcu v 2. kole. Kvalitne pripravený povrch, ktorý sa nerozbíjal ani pri vyšších štartových číslach, využil Andreas Žampa a s číslom 61 prekĺzol medzi elitnú tridsiatku.