Adam Žampa po návrate: Dobrý prvý test, koleno vydržalo

Sölden 27. októbra (TASR) - Ani jednému z dvojice slovenských lyžiarov sa nepodarilo postúpiť do 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára v rakúskom Söldene. Z bratov Žampovcov sa v 1. kole lepšie umiestnil starší Adam, ktorý zašiel 53. čas s mankom 4,07 na lídra Alexandra Steena Olsena z Nórska. Andreas Žampa skončil v úvodnej súťaži sezóny na 57. mieste (+4,30).



Adam Žampa sa vrátil do prestížneho seriálu po zranení kolena, ktoré utrpel na januárovom podujatí SP žien v Jasnej, kde spadol ako predjazdec. S vysokým štartovým číslom 60 bojoval s rozbitou a spomaľujúcou sa traťou. Od postupu ho delilo viac ako jeden a pol sekundy. "Boli to moje prvé preteky po zranení. Nebolo to úplne ideálne. Sneh bol trochu lepší, ako som čakal. Štartovať s číslom 60 po zranení bolo náročné. Dal som do toho všetko, došiel som do cieľa, bol to dobrý prvý test, koleno vydržalo. Sezóna sa iba začína, tak ako to dnes nevyšlo, to nabudúce môže vyjsť. Verím, že to bude nabudúce lepšie," uviedol 34-ročný lyžiar pre slovenské médiá.



Bratia Žampovci sa na novú zimu tradične pripravovali na Novom Zélande, kde im spoločnosť robili aj Nór Lucas Braathen a Rakúšan Marcel Hirscher. Obaja sa práve v Söldene vrátili po pauze do súťažného kolotoča. Hirscherov návrat po piatich rokoch bol ostrosledovanou udalosťou. Rakúšan štartujúci pod vlajkou Holandska, rodnej krajiny svojej matky, zašiel s číslom 34 v 1. kole 28. čas (+2,29) a dokázal sa dostať do postupovej tridsiatky. Ešte suverénnejší výkon podal Braathen. Nór, ktorý sa po ročnej prestávke vrátil v brazílskom drese, bol po úvodnom kole devätnásty iba s mankom 1,68 sekundy.



"V cieli panovala perfektná atmosféra. Aj vďaka Hirscherovi a Braathenovi prišlo do Söldenu veľmi veľa ľudí. Lyžovanie zasa žije. Ja som hlavne rád, že som späť po zranení a budem makať ešte viac, aby to počas sezóny bolo ešte lepšie," dodal Adam Žampa.