Adam Žampa skončil ôsmy v obrovskom slalome, vyhral Faivre

Francúzsky lyžiar Mathieu Faivre sa teší z víťazstva v obrovskom slalome na majstrovstvých sveta v alpskom lyžovaní v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo 19. februára 2021. Foto: TASR/AP

Výsledky obrovského slalomu mužov na MS v Cortine d'Ampezzo:



1. Mathieu Faivre (Fr.) 2:37,25 min,

2. Luca De Aliprandini (Tal.) +0,63 s,

3. Marco Schwarz (Rak.) +0,87,

4. Filip Zubčič (Chor.) +1,59,

5. Loic Meillard (Švaj.) +1,77,

6. Žan Kranjec (Slovin.) +1,83,

7. Stefan Luitz (Nem.) +1,99,

8. Adam ŽAMPA (SR) +2,48,

9. Henrik Kristoffersen (Nór.) +2,53,

10. Roland Leitinger (Rak.) +2,87, ...,

20. Andreas ŽAMPA +5,77, Filip BALÁŽ (obaja SR) nedokončil 2. kolo

Cortina d'Ampezzo 19. februára (TASR) - Slovenský lyžiar Adam Žampa dosiahol životný výsledok na majstrovstvách sveta. V Cortine d'Ampezzo obsadil v piatkovom obrovskom slalome ôsme miesto, keď za víťazným Francúzom Mathieum Faivrem zaostal o 2,48 sekundy. Striebro získal domáci Talian Luca De Aliprandini (+0,63 s), bronz si vybojoval Rakúšan Marco Schwarz (+0,87 s). Mladší z bratskej dvojice Andreas Žampa skončil dvadsiaty s mankom 5,77 s, ďalší slovenský reprezentant Filip Baláž nedokončil druhé kolo.Tridsaťročný Adam si polepšil o dvanásť priečok z dvadsiatej pozície po prvom kole. Na svetových šampionátoch bol doteraz najvyššie na trinástom mieste v kombinácii v Schladmingu 2013, pred ôsmimi rokmi bol v obrovskom slalome sedemnásty. "" uviedol Adam Žampa pre ČT sport. Rovnako o tri roky mladší Andreas si pripísal najväčší úspech na MS, dosiaľ ním bola 29. priečka zo slalomu vo Vaile/Beaver Creeku 2015.Faivre získal už druhé zlato v Cortine po triumfe v paralelných pretekoch. "" povedal 29-ročný Francúz podľa portálu laola1.at. Po prvom kole viedol jeho krajan a najväčší favorit na titul Alexis Pinturault, lenže svoju druhú jazdu po chybe v úvode nedokončil: "Pretekári sa na svahu Labirinti v prvých bránkach vrhali do najstrmšieho úseku, ten im však nerobil najväčšie problémy, najkritickejšia bola prostredná ľadová pasáž. Vypadnutím na ňu doplatil švajčiarsky spolufavorit Marco Odermatt, ktorý s jednotkou otvoril súťaž. Pinturault bol najväčším favoritom po tom, ako vyhral predchádzajúce tri "obráky" vo Svetovom pohári. Suverénne si najskôr počínal aj v talianskom stredisku, nielenže si poradil s náročnými časťami, ale dokázal gradovať tempo a k jeho času sa nepriblížili súperi z elitnej sedmičky štartujúcich. Zaradili sa zaňho traja členovia druhej žrebovanej skupiny 8-15, za De Aliprandinim (+0,40) a Nemcom Alexandrom Schmidom (+0,56) figuroval Faivre. Zaostal o 58 stotín a s Pinturaultom využili, že trať prvého kola staval francúzsky tréner. Za Rakúšanom Stefanom Brennsteinerom a Slovincom Žanom Kranjecom na spoločnej siedmej pozícii (obaja +1,82 s) mali vyše dvojsekundový odstup všetci lyžiari vrátane obhajcu zlata Henrika Kristoffersena z Nórska (+2,32 s).Adam Žampa figuroval na 20. mieste (+3,16 s), jeho brat Andreas bol 25. (+4,16 s) a Filip Baláž priebežne 43. (+8,31 s). Adam Žampa nabral už na prvom medzičase výraznú stratu a tá sa do cieľa ešte zvyšovala, hoci neurobil zásadnejšiu chybu. Po dojazde sa zaradil na dvanástu priečku práve za Kristoffersena, v ďalšom priebehu poklesol výsledkovou listinou na koniec druhej desiatky. Andreas uzavrel tridsiatku štartujúcich, na začiatku sa snažil o agresívnejší prístup, v cieli mal presne o sekundu horší čas než jeho starší brat, no tiež sa prebojoval do najlepšej tridsiatky prvého kola.Andreas v druhom kole neodľahčil nohy na terénnej vlne, ktorá ho vystrelila do nasledujúcej bránky, a musel výrazne korigovať stopu. Napriek tomu si dokázal polepšiť o tri priečky. Adam chytil svoj rytmus, včas nasadzoval do oblúkov a po čistej a zároveň dynamickej jazde sa v cieli ujal vedenia s obrovským náskokom 1,36 sekundy pred dovtedajším lídrom. To mu dávalo nádej na výrazný posun, v rámci ktorého zdolal aj Kristoffersena. Ten síce na medzičase viedol aj o 1,11 s, ale nešiel čisto a v súčte mu na Žampu chýbalo päť stotín. Slováka odsunul z vedúcej pozície až Chorvát Filip Zubčič, ktorý bol po prvom kole jedenásty.Trať druhého kola bola postavená ešte náročnejšie, Schwarz sa druhým najlepším časom vyšvihol na pódium zo šiestej pozície. Faivre predviedol agresívnu jazdu a dostal sa do výrazného vedenia. Schmid vypadol, De Aliprandini sa zaradil na druhé miesto a zabezpečil hostiteľskej krajine istotu medaily. Pinturault zlyhal v úvodnom strmom svahu a výborne rozbehnuté preteky nedokončil.