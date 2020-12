Adam Žampa v 1. kole obrovského slalomu priebežne na 10. mieste

Santa Caterina Valfurva 7. decembra (TASR) - Slovenský lyžiar Adam Žampa postúpil do 2. kola pondelňajšieho obrovského slalomu SP v talianskom stredisku Santa Caterina Valfurva z 10. miesta. Na priebežného lídra Švajčiara Marca Odermatta stratil 83 stotín sekundy. Jeho bratovi Andreasovi Žampovi unikol postup o 20 stotín.



Adam Žampa dosiahol v sobotu na rovnakom mieste životný výsledok v obrovskom slalome, keď skončil siedmy. V pondelok sa vydal na trať so štartovým číslom 26 a opäť predviedol dynamickú jazdu bez zaváhaní. Po druhom medzičase mu patrila siedma pozícia, napokon sa zmestil do najlepšej desiatky. Andreas Žampa na rozdiel od soboty nebodoval, v prvom kole obsadil 36. miesto s mankom 2,05 s na Odermatta.



Štart druhého kola je plánovaný na 13.00 h, za Odermattom je priebežne druhý Nór Leif Kristian Nestvold-Haugen (+0,19) a na tretej priečke Francúz Alexis Pinturault (+0,24).



Druhý obrovský slalom v Santa Caterina Valfurva sa mal ísť pôvodne už v nedeľu, ale jury ho pre silné sneženie preložila na pondelok.