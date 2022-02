Adam Žampa sa na slalom po dvoch rokoch teší, o výsledok sa chce pobiť

Jen-čching 15. februára (TASR) - Slovenský lyžiar Adam Žampa sa v stredu predstaví v slalome po dvoch rokoch. V uplynulom období bojoval s bolesťami chrbta, preto sa venoval viac obrovskému slalomu. Na ZOH v Pekingu sa však na preteky medzi najhustejšie postavenými bránkami teší a chce sa pobiť o dobrý výsledok.



V obrovskom slalome skončil na 15. mieste, čím si vytvoril olympijské maximum v tejto disciplíne. V slalome bol v Soči 2014 na šiestej pozícii, pred štyrmi rokmi v Pjongčangu obsadil 24. priečku. "Slalom nebude jednoduchý, budú to nasekané a veľmi vyrovnané preteky. Veď aj vo Svetovom pohári bolo v tomto ročníku sedem slalomov a vždy bol iný víťaz. Podmienky by mali byť veľmi dobré. Pre mňa to bude návrat do slalomu po dvoch rokoch, lebo som neštartoval pre zranenie chrbta. Verím, že budem držať v oblúkoch, ja sa na to teším. Dám do toho všetko. Budem mať číslo tak okolo 40," uviedol Žampa, ktorému sa pôjde uvoľnenejšie než v obráku: "Myslím si, že ak má človek niečo vo vrecku, preteká sa ľahšie. A ja v slalome nemám čo stratiť. Je to o dvoch jazdách, do ktorých treba dať úplne všetko. A ja sa o to budem snažiť."



Adamovi Žampovi i jeho mladšiemu bratovi Andreasovi by malo v slalome priať aj počasie, keďže počas obrovského slalomu bolo veľmi nevľúdne. Okrem hustého sneženia bola aj slabá viditeľnosť: "Počasie nás potrápilo, nebolo to ľahké. Teraz by malo by svietiť slnko, ale malo by byť okolo mínus 24."



Tridsaťjedenročný olympionik má za sebou bohatú účasť na pretekoch Svetového pohára v rôznych kútoch sveta, no čínske stredisko v Jen-čchingu radí medzi najkrajšie. "Už prvotný dojem, keď sme prišli, bol neuveriteľný. To, čo dokázali vybudovať, je ako z počítačovej hry. Poviem pravdu, že zosekať takto hranu a urobiť cestu až na štart, to je neuveriteľné. Zjazdovky sú fakt urobené profesionálne. Je to obdivuhodné a čo sa týka stavby, to je pre mňa číslo jeden, to som ešte nikde nevidel," povedal Žampa, ktorého nadchla aj cesta zo zjazdoviek. Tá sa ťahá až do olympijskej dediny: "Sú zjazdovky, ktoré idú až pred hotel, ale tu je to iné, pretože človek ide údolím až do dediny. A to na olympiádach nie je zvykom."



V pondelok mal Žampa voľný deň, s bratom Andreasom ho využili na návštevu ľadového toboganu v Jen-čchingu. Videli v ňom Viktóriu Čerňanskú, ale aj jamajskú bobistku Jazmine Victorianovú Fenlatorovú. V hre bude aj slávny jamajský štvorbob, jeho posádka patrí medzi najfotografovanejších aktérov ZOH. "Po tom, ako sme odjazdili obrák, je to tu také otvorenejšie a som rád, že sme mohli prísť práve na boby. Lebo je to niečo úplne iné ako v televízii. Keď tie boby pri vás prefrčia, tak je to úplná ´pecka´. Je príjemný pocit fandiť Viki. Je to celkovo taký olympijský duch, človek ho môže prežiť aj ako divák. A je super pozerať sa aj na takéto exotické krajiny. Je fakt perfektné pozerať sa na štarte, ako sú sústredení a povzbudzujú sa," uzavrel Adam Žampa.







/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Michal Tegza wr ny/