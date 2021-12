Adam Žampa získal body do celkovej klasifikácie, vyhral Odermatt

Výsledky obrovského slalomu SP mužov vo Val d´Isere:

1. Marco Odermatt (Švaj.) 2:12,31 min,

2. Alexis Pinturault (Fr.) +0,59 s,

3. Manuel Feller (Rak.) +1,24,

4. Luca De Aliprandini (Tal.) +1,31,

5. Henrik Kristoffersen (Nór.) +1,59,

6. Alexander Schmid (Nem.) +1,92,

7. Loic Meillard (Švaj.) +1,93,

8. Mathieu Faivre (Fr.) +2,04,

9. Justin Murisier (Švaj.) +2,14,

10. Žan Kranjec (Slov.) +2,19 ...,

26. Adam ŽAMPA (SR) +5,08



Celkové poradie SP (po 7 z 36 súťaží):

1. Odermatt 446 b.,

2. Matthias Mayer (Rak.) 310,

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 229,

4. Pinturault 205,

5. Vincent Kriechmayr (Rak.) 199,

6. Beat Feuz (Švaj.) 160 ...,

83. Adam ŽAMPA 8



Obrovský slalom (2 z 8):

1. Odermatt 200 b.,

2. Pinturault 125,

3. Kranjec 86,

4. De Aliprandini 82,

5. Roland Leitinger (Rak.) 80,

6. Feller 76 ...,

33. Adam ŽAMPA 8

Val d´Isere 11. decembra (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt triumfoval v sobotňajšom obrovskom slalome SP vo francúzskom stredisku Val d´Isere. Druhý skončil so stratou 59 stotín sekundy domáci Alexis Pinturault, tretí bol Rakúšan Manuel Feller (+1,24 s). Slovák Adam Žampa získal druhýkrát v prebiehajúcej sezóne SP body do celkovej klasifikácie, keď obsadil 26. miesto so stratou 5,08 sekundy na víťazného Odermatta.Do hodnotenia si pripísal päť bodov, z októbrovej ľadovcovej ouvertúry v rakúskom Söldene ich mal na konte tri. Jeho brat Andreas Žampa nepostúpil do 2. kola, klasifikovali ho na 42. priečke. Odermatt vďaka siedmemu triumfu v kariére a celkovo 16. umiestneniu na pódiu zvýšil náskok na čele celkovej klasifikácie SP. Pred Matthiasom Mayerom z Rakúska vedie už o 136 bodov. V tejto sezóne to bol už jeho druhý triumf v disciplíne, aj v Söldene sa "obrák" stal jeho korisťou.Za víťazstvom vo Val d´Isere mal Odermatt našliapnuté už po prvom kole, v ktorom si vybudoval náskok 32 stotín sekundy pred Pinturaultom, tretí najrýchlejší čas zajazdil Chorvát Filip Zubčič (+0,33 s). Ten však v druhom kole vypadol.