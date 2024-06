Adamietz triumfoval v 4. etape Okolo Slovenska, na čele Schmid

výsledky 4. etapy Okolo Slovenska (Partizánske - Ružomberok, 183,5 km):



1. Johannes Adamietz (Nem./Lotto Dstny) 4:28:02 h, 2. Kyrylo Carenko (Ukr./Corratec-Vini Fantini), 3. Pierre Thierry (Fr./Arkéa-B&B Hôtels Continentale) obaja rovnaký čas, 4. Andrea Garosio (Tal./Polti Kometa) +4 s, 5. Jenno Berckmoes (Belg./Lotto Dstny) +17, 6. Mauro Schmid (Švaj./Jayco AlUla) rovnaký čas, 7. Julian Alaphilippe (Fr./Soudal QuickStep) +22, 8. Anders Foldager (Dán./Jayco AlUla) +52, 9. Fernando Barcelo (Šp./Caja Rural-Seguros RGA), 10. Lukáš KUBIŠ (SR/Elkov-Kasper) obaja rovnaký čas



celkové poradie:



1. Schmid 13:11:55 h, 2. Alaphilippe +2 s, 3. Foldager +22, 4. Berckmoes +33, 5. Felix Engelhardt (Nem./Jayco AlUla) +35, 6. Gil Gelders (Belg./Soudal QuickStep) +1:03, ... 16. KUBIŠ +2:13



držitelia jednotlivých dresov:



žltý: Mauro Schmid (Švaj./Jayco AlUla)



zelený pre lídra bodovacej súťaže: Julian Alaphilippe (Fr./Soudal QuickStep)



bodkovaný pre najlepšieho vrchára: Kyrylo Carenko (Ukr./Corratec)



biely pre najlepšieho mladého pretekára: Gil Gelders (Belg./Soudal QuickStep)



bielo-modro-červený pre najlepšieho Slováka: Lukáš Kubiš (Elkov-Kasper)



najaktívnejší pretekár 4. etapy - Johannes Adamietz (Nem./Lotto Dstny)



Ružomberok 29. júna (TASR) - Nemecký cyklista Johannes Adamietz zvíťazil v predposlednej 4. etape pretekov Okolo Slovenska. Jazdec stajne Lotto Dstny sa presadil po celodennom úniku v špurte štvorice a 183,5 km dlhú trasu z Partizánskeho do Ružomberka zvládol za 4:28:02 hodiny. Bolo to jeho prvé víťazstvo medzi profesionálmi v kariére.Druhý skončil Ukrajinec Kyrylo Carenko (Corratec-Vini Fantini) a tretí finišoval Francúz Pierre Thierry (Arkéa-B&B Hôtels Continentale). Žltý dres pre celkového lídra získal Švajčiar Mauro Schmid (Jayco AlUla), ktorý z neho vyzliekol doterajšieho lídra a svojho tímového kolegu Andersa Foldagera. Druhý celkovo je Francúz Julian Alaphilippe zo Soudalu QuickStep s mankom dve sekundy.V sobotu čakala na pelotón náročná etapa so siedmimi vrchárskymi prémiami a celkovo až 3021 výškovými metrami. Hneď po štarte sa viacero pretekárov pokúšalo o úniku a na úvodnom stúpaní na Veľké pole sa odtrhli Kyrylo Carenko (Corratec), Pierre Thierry (Arkea), Johannes Adamietz (Lotto) a Andrea Garosio (Polti-Kometa). Kvarteto si postupne vytvorilo trojminútový náskok a pelotón ho prestal stíhať. Po 55 km narástlo manko balíka už na takmer deväť minút a únik cítil, že má možno šancu aj na etapový triumf. Štvorica dobre spolupracovala a pelotón, ktorý zvýšil tempo, ukrajoval z manka iba máličko. Na horských prémiách bol aktívny najmä Carenko, ktorý bojoval aj o vrchársky dres.Šesťdesiat km pred páskou mal únik k dobru stále okolo sedem minút, no na chvíľu prišiel o Adamietza, ktorý mal technické problémy a musel sa doň vrátiť. Vysoké tempo však preriedilo aj pelotón, v ktorom zostalo už len okolo 50 jazdcov, počas etapy prišlo aj k viacerým pádom a niekoľko jazdcov musel odstúpiť. V pelotóne pracovali najmä pretekári Soudalu QuickStep a Jayco AlUla, no 21 km pred cieľom stále strácali tri minúty na únik. Pred finišom boli ešte dve prémie 3. kategórie na Kalvárii. Na predposlednom stúpaní odpadli z pelotónu aj Martin Svrček (QuickStep) a Samuel Tuka (Dukla), stále sa v ňom držal Lukáš Kubiš. Únik mal na záverečných desiatich kilometroch stále k dobru minútu a pol a pred pelotónom stihol prejsť aj poslednýkrát Kalváriu.Pod jej vrcholom nastúpil Adamietz, ktorý sa dokázal odtrhnúť od kolegov z úniku. V zjazde ho však dostihlo najprv Thierry a o chvíľu aj Garosio a Carenko. Rozhodol sa tak v záverečnom špurte do kopca, v ktorých mal najviac síl Adamietz pred Carenkom. V skupine favoritov na celkové poradie zaútočil pred vrcholom posledného kopca Alaphilippe a krok s ním udržali iba Mauro Schmid (Jayco AlUla) a Jenno Berckmoes (Lotto). Z tejto trojice bol v cieli prvý Schmid, Alaphilippe skončil o päť sekúnd za ním a tak si žltý dres obliekol mladý švajčiarsky pretekár, ktorý v ňom nahradil svojho oddielového kolegu Foldagera. Zo Slovákov skončil najvyššie na 10. mieste Kubič, ktorý tak bol aj tretí deň po sebe v Top10.V poradí 68. ročník Okolo Slovenska vyvrcholí nedeľňajšou etapou so štartom v Liptovskom Mikuláši a cieľom na Štrbskom Plese, ktorá meria 145 km a na pretekárov čakajú tri horské prémie 1. kategórie v cieľovom meste s dĺžkou 7,8 km a sklonom 4,7%.