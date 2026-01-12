Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Adamov a Garguláková triumfovali na 10 km klasicky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš

V šprinte na 1,3 km voľne si prvenstvo v Kremnici - Skalka vybojovali Denis Tilesch a Michaela Straková.

Autor TASR
Kremnica 12. januára (TASR) - Michal Adamov a Alžbeta Garguláková sa stali majstrami Slovenska v behu na lyžiach v disciplíne 10 km klasicky. V šprinte na 1,3 km voľne si prvenstvo v Kremnici - Skalka vybojovali Denis Tilesch a Michaela Straková.



majstrovstvá Slovenska v behu na lyžiach - výsledky:

šprint (1,3 km voľne)

muži: 1. Denis Tilesch (MKL Kremnica) 2. Michal Adamov (TJ Tatran Hybe), 3. Ján Mikuš (LK SKI TEAM JASE Látky)

ženy: 1. Michaela Straková (ŠKP Banská Bystrica), 2. Barbora Klementová (Klub lyžiarov Nováky), 3. Alžbeta Garguláková (TJ Tatran Hybe)



dištančné preteky (10 km klasicky)

muži: 1. Adamov 30:03,4 min., 2. Mikuš +1:30,1, 3. Tilesch +2:01,6

ženy: 1. Garguláková 36:11,6 min., 2. Klementová +3:30,9, 3. Emma Piatková (BK Opalisko Z. Poruba) +5:49,6
