Adamov získal na EYOF striebro vo vytrvalostných pretekoch na 12,5 km

EYOF - biatlon:



chlapci - 12,5 km: 1. Pavel Trojer (Slovin.) 34:52,2 (1), 2. Michal ADAMOV (SR) +1:31,4 (2), 3. Guillaume Poirot (Fr.) +1:40,5 (2), ..., 27. Maxim MEJTSKÝ +6:14,4 (7), 29. Martin MAŤKO +6:38,5 (8), 49. Samuel SVRČINA (všetci SR) +8:21,4 (7)



hokej - o 5. miesto:



Slovensko - Taliansko 8:4 (3:1, 3:1, 2:2)



Góly: 5. Kalis (Prokopovič, Šlank), 14. Valášek (Bohoš), 14. Valášek (Bohoš, Harvánek), 26. Kalis, 30. Ličko (Šlank), 34. Petras (Liščinský), 48. M. Šatan ml. (A. Sejna), 54. Prokopovič (Bohoš) – 6. Fraschetta (Pisetta), 24. Venturi (Bono), 45. Tolomelli (Frick, Fraschetta), 47. Piechenstein (Pardatscher). Vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, strely na bránku 46:26.



zostava SR 17: S. Bodnár – Šlank, Petras, Gracák, Ličko, Harvánek, Král – Liščinský, Straka, T. Tomík – M. Liška, Prokopovič, Kalis – A. Sejna, Semančík, M. Šatan ml. – Valášek, T. Hurtaj, Bohoš



Forni Avoltri 26. januára (TASR) - Slovenský biatlonista Michal Adamov získal na XVI. zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v talianskom regióne Friuli Venezia Giulia striebornú medailu. Vo štvrtkových vytrvalostných pretekoch na 12,5 km v stredisku Forni Avoltri ho zdolal len suverénny Pavel Trojer zo Slovinska. Slovensko tak odíde zo zimného EYOF 2023 minimálne s dvoma cennými kovmi, keďže na hokejistky čaká v piatok popoludní finále.Adamov zaostal za víťazným Trojerom o 1:31,4 min. Na strelnici minul dva terče, Slovinec len jeden. Bronzovú medailu získal Guillaume Poirot z Francúzska.Adamov od úvodu veľmi dobre bežal, na medzičase pred prvou ležkou bol najrýchlejší. V nej mu však ušli dva výstrely a po prvom kole mal 37. čas. Na ďalších položkách už strieľal čisto a 16-ročný člen TJ Tatran Hybe si napokon dobehol po najjagavejší výsledok doterajšej kariéry.povedal Adamov pre olympic.sk. Aj ďalší traja slovenskí biatlonisti ukázali kvalitnú bežeckú pripravenosť, avšak na strelnici zlyhali a pripísali si k bežeckým časom viaceré 45-sekundové penalizácie. Maxim Mejtský skončil na 27. mieste, Martin Maťko bol 29. a Samuel Svrčina 49.Vo vytrvalostných pretekoch biatlonistiek bola z tria Sloveniek najlepšia Alžbeta Garguláková, ktorá obsadila 24. pozíciu.Rovnako ako v slalome aj v obrovskom slalome bola zo slovenských lyžiarok najlepšia Sophia Polaková. Po prvom kole bola po chybe v strednej časti trate na 26. priečke, v druhom mala 21. najrýchlejší čas a celkovo obsadila 24. miesto. Do FIS listín je pribudlo 32,46 bodu. Sofia Semanová skočila z 36. pozície po prvom kole na 29., Katarína Šrobová zo 40. na 31. Preteky nedokončila Vanesa Vulganová.V šprinte klasickou technikou chýbalo bežkyni na lyžiach Laure Roglovej len 17 stotín sekundy k postupu do vyraďovacích bojov. V konečnom poradí kvalifikácie skončila na 31. pozícii. Jej krajanky Nina Škarvadová a Veronika Michalechová boli v šiestej desiatke. Z chlapcov v šprinte klasickou technikou skončil najvyššie Martin Stankoviansky na 38. mieste, Lucas Melich bol 50. a Richard Kostelník 56.V snoubordkrose Jakub Tomašák a Sára Pitoňáková skončili v nasadzovacích jazdách zhodne na 11. priečke, vo štvrťfinále obsadili vo svojich jazdách 3. miesta a neprebojovali sa do ďalších bojov, informoval oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).Slovenskí hokejisti do 17 rokov obsadili na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Taliansku konečné 5. miesto. Vo štvrtkovom dueli o umiestnenie zdolali domácu reprezentáciu 8:4.Zverenci Michala Hreusa mali už po dvoch tretinách štvorgólový náskok a víťazstvo si nenechali vziať. V počte striel na bránku dominovali 46:26. Po dva presné zásahy zaznamenali Martin Kalis a Michal Valášek. Informovala stránka hockeyslovakia.sk.