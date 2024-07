Adams z Bournemouthu nestihne začiatok sezóny, má problémy s chrbtom

Bournemouth 20. júla (TASR) - Americký futbalista Tyler Adams nestihne začiatok nadchádzajúcej sezóny anglickej Premier League. Kapitán národného tímu USA sa zotavuje po operácii chrbta.



Adams vynechal väčšinu uplynulej sezóny pre problémy so stehnom. Nakrátko sa vrátil v marci, no po mesiaci ho začali trápiť kŕče v chrbte. Na tohtoročnom Copa America nastúpil vo všetkých troch zápasoch skupinovej fázy a proti Uruguaju (0:1) odohral celý zápas. O dva dni neskôr (3.7.) mal absolvovať operáciu.



"Na nejaký čas je mimo. Je náročné povedať, ako dlho nebude k dispozícii. Možno do septembra alebo októbra, neviem," citovali trénera Bournemouthu Andoniho Iraolu agentúra AP a britské médiá. Španielsky kormidelník dostal otázku aj ohľadom toho, prečo uvoľnili 25-ročného defenzívneho stredopoliara pre reprezentačné povinnosti: "Nebolo to na nás. Toto je rozhodnutie krajín, ktoré si môžu vybrať hráčov a on chcel ísť. Myslel si, že situácia sa zlepší. Cíti však, že je to horšie."



Adams prišiel pred rokom z Leedsu United. Bournemouth čaká v sobotu exhibičný zápas v Kalifornii proti Wrexhamu.Ligovú sezónu začnú 17. augusta na pôde Nottingamu Forest.