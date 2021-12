Adekuoroye vo fortunaligových Michalovciach predčasne skončil

Michalovce 27. decembra (TASR) - Nigérijský futbalista Bankole Olawale Adekuoroye už nie je hráč fortunaligového klubu MFK Zemplín Michalovce. Defenzívny stredopoliar mal platnú zmluvu až do konca jarnej časti sezóny 2022/2023.



"Nebol spokojný so svojím priestorom v zápasoch a preto sme sa rozhodli predčasne ukončiť jeho zmluvu," uviedol klub v stanovisku na oficiálnej stránke. Nigérijčan prišiel do Michaloviec v januári 2021, predtým pôsobil v Spišskej Novej Vsi a Seredi. Za MFK Zemplín odohral 10 zápasov v jarnej časti ročníka 2020/2021, v prebiehajúcej sezóne 2021/2022 do hry nezasiahol.