Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 20. november 2025Meniny má Félix
< sekcia Šport

Adeyemi dostal pokutu za nelegálne držanie zbraní, Dortmund ho podržal

.
Na snímke hráč Dortmundu Karim Adeyemi tlieska fanúšikom po odchode z ihriska po zranení počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov Borussia Dortmund - Celtic Glasgow v Dortmunde 1. októbra 2024. Foto: TASR/AP

Klub žiada, aby vykonával verejnoprospešné práce, ale to neovplyvní jeho miesto v tíme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 20. novembra (TASR) - Nemecký futbalista Karim Adeyemi z Borussie Dortmund, ktorý dostal pokutu za nelegálne držanie zbraní, nebude čeliť žiadnym športovým následkom. Povedal vo štvrtok tréner tímu Niko Kovač.

Klub žiada, aby vykonával verejnoprospešné práce, ale to neovplyvní jeho miesto v tíme. „Nie je dôvod, aby som ho na najbližších pár týždňov vyradil z tímu,“ povedal Kovač na štvrtkovej tlačovej konferencii. Adeyemi prezradil, že si začiatkom roka 2024 na internete objednal takzvanú „záhadnú skrinku“, no nevedel, že obsahuje predmety, ktoré podliehajú zákonu o zbraniach.

Balík skončil na polícii a nemecký reprezentant následne dostal mastnú pokutu. Kovač dodal: „Nie som jeho otec, ale jeho tréner. Ľudia by mali veci brať do úvahy v správnej perspektíve. Dostal trest a teraz sa už sústredíme na Bundesligu.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci

Drucker: Pri nedodržiavaní dohôd nevieme garantovať podporu ministrov

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.