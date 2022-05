Dortmund 10. mája (TASR) - Nemecký futbalista Karim Adeyemi prestúpil zo Salzburgu do Borussie Dortmund. Po absolvovaní lekárskej prehliadky podpísal s nemeckým bundesligistom kontrakt do roku 2027.



"Adeyemi je veľmi talentovaný hráč, má skvelú koncovku a neuveriteľné zrýchlenie. Pre našu ofenzívu to bude výrazná posila," uviedol pre agentúru AP na adresu 20-ročného krídelníka športový riaditeľ Borussie Michael Zorc. Adeyemi by mal pomôcť zaplátať dieru po Nórovi Erlingovi Brautovi Haalandovi, ktorý má namierené do Manchestru City.