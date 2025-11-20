Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Adeyemi sa prikláňa k odchodu z Dortmundu

Na snímke Karim Adeyemi. Foto: TASR/AP

Medzi záujemcov o služby nemeckého futbalistu Karima Adeyemiho z Borussie Dortmund sa zaradil taliansky klub Inter Miláno. Okrem toho monitoruje 23-ročného krídelníka aj Manchester United.

Ademeyi má s Dortmundom platný kontrakt do roku 2027, ale podľa zdrojov blízkych hráčovi a portálu goal.com, je naklonený odísť od účastníka Bundesligy po konci aktuálnej sezóny. Z tohto dôvodu sa zatiaľ výraznejšie nepohli rokovania o podpísaní novej zmluvy.

Nemecký reprezentant sa trápi nielen na trávniku, ale aj mimo neho. Od konca septembra nedokázal skórovať alebo prihrať na presný zásah. V nedávnom ligovom stretnutí s Kolínom dokonca po vystriedaní zahodil fľašku smerom k lavičke. Neskôr dokonca prišiel do slovného konfliktu s trénerom Borussie Nikom Kovačom. Okrem toho dostal pokutu vo výške 450.000 eur za nelegálne držanie zbraní.
